È passato poco più di mese da quanto Miriam Leone è diventata mamma del piccolo Orlando, nato il 29 dicembre 2023. In questi primi 30 giorni di maternità, l’attrice ha condiviso spesso i suoi pensieri su Instagram, proprio come ha fatto anche ieri nel suo ultimo post, fatto dei ricordi che ha messo insieme in questo periodo. Foto del pancione a termine, in ospedale prima del parto, della prima camicina di seta di Orlando e del suo braccialetto appena venuto al mondo: solo pochi scatti per comunicare che in questo poco tempo la gallery del telefono è già strapiena di immagini indimenticabili, tanto da far fatica a trovare le foto di appena un mese fa.

“È passato solo un mese da quando sei arrivato, – scrive nella caption Miriam Leone – ma per trovare queste foto del giorno prima e del giorno stesso ho dovuto scorrere la galleria fotografica a lungo…mi hai riempito il cuore e l’album preferiti del telefono”. Per l’attrice quello appena passato è stato “Un mese di amore travolgente”, che ha deciso di condividere anche con i suoi follower non appena ne ha la possibilità. Lo ha fatto anche con un post super ironico: “Stasera la mamma esce”, ha scritto sotto una foto in accappatoio, turbante in testa, trucco e orecchini da gran sera, e specificando “Mood per andare dalla cucina alla sala da pranzo”.

Tante le emozioni che la stanno attraversando, e che Miriam Leone non ha mai nascosto, come quando ha parlato della maternità, come una cosa che “Ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica”.