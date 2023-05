Behati Prinsloo condivide 10 rare foto di Adam Levine e dei suoi 3 bambini in vacanza

"In un batter d’occhio", commenta la supermodel namibiana nella didascalia del post che racchiude alcuni scatti dell’ultima vacanza di famiglia in Messico.

Behati Prinsloo e Adam Levine sono volati in Messico per trascorrere del tempo in famiglia e condividono con i follower un assaggio della loro vacanza da sogno: “In un batter d’occhio”, commenta la modella sudafricana nella didascalia delle rare fotografie postate sui social.

La coppia, infatti, non pubblica quasi mai contenuti online in compagnia dei figli e, spesso, oscura il loro volto con delle emoji. In questa occasione però, il cantante californiano e l’icona della moda, hanno scelto di regalarci qualche frammento del loro ultimo viaggio insieme e pubblicano su Instagram un carosello di immagini con i bambini.

Tra i primi scatti vediamo il frontman dei Maroon 5 mentre solleva verso il cielo l’ultimogenito, nato nel gennaio del 2023 e di cui non conosciamo ancora né il sesso né il nome. Il papà, che indossa una felpa rosa e dei pantaloncini, sta giocando tra le spiagge messicane insieme al terzo bebè di casa Levine e trascorre del tempo in famiglia, lontano dalle luci dei riflettori.

Subito dopo, Prinsloo, condivide anche alcune fotografie delle figlie più grandi, Gio Grace (5 anni) e Dusty Rose (6 anni). Nella prima immagine, la modella riprende una delle bambine mentre indossa una T-shirt oversize dei Sublime e osserva l’oceano con il binocolo.

Successivamente, appare un tenero scatto della mamma 34enne in compagnia delle bambine che, sedute in riva al mare, si godono la vista del paesaggio esotico. Le piccole vengono immortalate anche insieme a un grosso cucciolo di cane mentre, sdraiate affianco a lui, lo guardano con attenzione.

Tutte le dieci fotografie pubblicate dalla supermodel namibiana racchiudono la gioia provata nel trascorrere del tempo con i propri familiari e confermano ulteriormente le parole di affetto pronunciate dal cantante di Animals durante l’ultimo concerto di Las Vegas: “All’inizio facevo tutto questo soltanto per me stesso, adesso lo faccio per loro”, ha dichiarato il 44enne di fronte alla folla.