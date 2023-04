Beatrice Valli e Marco Fantini di nuovo genitori: l'annuncio della coppia

Beatrice Valli e Marco Fantini sono diventati di nuovo genitori. L’influencer ha dato alla luce una bambina, come aveva comunicato in occasione del gender reveal, che è stata chiamata Matilda Luce. Come sanno bene i follower della 28enne, Matilda era uno dei nomi su cui era indecisa la coppia, mentre tra le altre possibili alternative c’erano Blue e Celeste (questi due erano però simili a quello di una delle loro figlie, Azzurra), oltre ad Alba.

L’annuncio, come era facile immaginare per una tra le coppie più social tra quelle uscite da Uomini e donne, è arrivato su Instagram con un post condiviso. “Matilda Luce Fantini“, si legge nel messaggio, accompagnato da un cuore e dalla data di nascita, 24/4/2023.

A questo ha fatto poi seguito un video della neomamma, che ha voluto comunicare a tutti come si senta: “Siamo un po’ stanche, ma siamo qui e ci godiamo il momento. Torneremo da voi nei prossimi giorni“, sono state le parole di Beatrice Valli che, evidentemente, sembra intenzionata a prendersi una pausa da Instagram per godersi la sua bambina.

Questa è stata infatti una gravidanza piuttosto difficile per lei, come ha avuto modo di raccontare in più occasioni. A causa di alcuni problemi con la placenta, infatti, i medici l’avevano invitata a ridurre al minimo gli sforzi, a cui si sono aggiunte le vertigini, che sono state praticamente una costante per tutti i nove mesi.

Tantissimi gli amici e colleghi che si sono voluto congratulare con la coppia per il lieto evento. Tra questi, Nilufar Addati, Costanza Caracciolo, Francesca Del Taglia, Valentina Ferragni, Elisa Maino, Veronica Peparini, Francesca Sofia Novello e altre due neomamme, Bianca Atzei e Aurora Ramazzotti. Non poteva mancare la zia materna, Ludovica Valli, anche lei ex protagonista del programma condotto da Maria De Filippi e da poco diventata mamma di un maschio, Otto Edoardo: “Finalmente! Benvenuta piccolina” – ha scritto.

L’ex corteggiatrice e l’ex tronista hanno già due bambine, Bianca e Azzurra, mentre lei ha avuto Alessandro da una precedente relazione quando era ancora minorenne. I due si sono sposati a maggio 2022.