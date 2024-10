A breve la Royal Family si allargherà, con l’arrivo di un nuovo bebè: la principessa Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi sono infatti in attesa del loro secondo figlio, dopo Sienna Elizabeth, nata a settembre del 2021. Ad annunciare la gravidanza l’account Instagram ufficiale della Royal Family.

“Sua Altezza Reale la principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio per l’inizio della primavera – si legge in caption – un fratellino per Wolfie di otto anni, e Sienna, di tre. Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia”.

Il marito di origini italiane di Beatrice, infatti, ha già, un figlio, Christopher Woolf Mapelli Mozzi, avuto dall’architetta taiwanese con cittadinanza statunitense Dara Huang. La relazione tra la figlia del principe Andrea e Sarah Ferguson è iniziata nel 2018, mentre la proposta di matrimonio arrivò, in Italia, un anno più tardi: il matrimonio era inizialmente programmato per la primavera del 2020, ma la pandemia di Covid li costrinse a rivedere tutto, optando per un matrimonio privato nella Windsor Chapel, a luglio, con soli 20 invitati, fra amici intimi e familiari, tra cui, ovviamente, i nonni, la regina Elisabetta e il principe Filippo.

Il loro è stato il primo royal wedding a “porte chiuse” dopo 235 anni; l’abito di Beatrice non fu disegnato da nessuno stilista, ma era un abito della regina Mary – così come pure la tiara – riadattato per l’occasione.

Nel frattempo la duchessa di York, Sarah Ferguson, ha dedicato un dolce post social alla figlia ma anche ai nipoti, considerando che, in Gran Bretagna, la festa dei nonni si celebra il 6 ottobre, diversamente dall’Italia.

“Cara Beatrice, le parole non possono esprimere la gioia e l’emozione che provo sapendo che tu ed Edo siete in attesa di un altro prezioso membro nella vostra bellissima famiglia – scrive Ferguson – Essere nonna riempie nuovamente il mio cuore di felicità e gratitudine; vederti crescere come madre è stato uno dei più grandi privilegi della mia vita e ora guardare la tua famiglia crescere è una benedizione assoluta. La nostra famiglia sta crescendo e così anche l’amore che la circonda. Non vedo l’ora di incontrare questo piccolino e condividere tutti i ricordi che creeremo insieme. Con tutto il mio amore”.