La coppia, che aveva annunciato la gravidanza ad agosto 2023, ha comunicato con una storia Instagram la nascita della primogenita: “Guardala, ma non toccarla per favore”.

Beatrice Arnera e Andrea Pisani sono diventati genitori. L’attrice e il comico dei PanPers lo hanno comunicato tramite una storia Instagram, nella quale hanno postato una foto della piccola accompagnata da un simpatico cartello appeso al passeggino: “Guardala, ma non toccarla per favore. Mamma diventa satana. Se proprio non resisti, va prima a lavarti le mani”.

“L’approccio è quello di mamma Adolf”, ha commentato poi il comico. Non si conosce con certezza la data di nascita della piccola, né il suo nome ma, presumibilmente, l’attrice e cantante dovrebbe aver partorito da poche settimane.

I due avevano infatti annunciato la gravidanza ad agosto 2023, con un dolce video Instagram nel quale Arnera aveva esordito sgridando Pisani: “Quattro mesi fa metti questo qua, e qua è rimasto. Che dobbiamo fare?”, gli aveva detto indicando la pancia sporgente.

Il gender reveal party, poi, era arrivato nel mese di settembre, quando i due avevano postato un video nel quale facevano esplodere un palloncino… bianco. “È fluido, l’importante è che sia sanu”, avevano scherzato.

Insieme da circa tre anni, entrambi i neogenitori lavorano nel mondo dello spettacolo. Beatrice Arnera, classe 1995, è recentemente apparsa come attrice nella serie Netflix Odio il Natale e nella fiction Rai Un passo dal cielo. Andrea Pisani, classe 1987, fa invece parte del duo comico PanPers, con il quale si è esibito a Zelig e a Colorado. Recentemente, ha anche recitato in diversi film comici.