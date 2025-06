Dagli Stati Uniti arrivano tendenze che, nel tempo, si diffondono anche nel resto del mondo, come i gender reveal o i baby shower, ma l’ultima novità che sta facendo discutere sono i cosiddetti grandmother shower, ovvero feste per celebrare la futura nonna in attesa dell’arrivo del nipotino.

Secondo chi ne parla, questa usanza può essere vista in due modi: un bel gesto di accoglienza, oppure un’iniziativa fuori luogo.

DeeDee Moore, che condivide riflessioni sull’essere nonni sul suo sito e profilo TikTok More Than Grand, ha recentemente acceso il dibattito esprimendo la sua opinione su questa tendenza in crescita.

“Ci sono due visioni ben distinte sui grandmother shower – spiega – La prima: sono un modo carino per dare il benvenuto a una persona nel suo nuovo ruolo. La seconda: sono feste fuori luogo, un pretesto per ricevere regali inutili”.

“Come per molte cose, dipende dalle circostanze – prosegue l’esperta – Se un gruppo di colleghi organizza un pranzo per celebrare una futura nonna, con una torta, un biglietto e magari un libro sul ruolo dei nonni o qualche oggetto da tenere a casa per il nipotino, è un modo affettuoso per accoglierla in questa nuova fase della vita. Tuttavia, quando la festa per la nonna diventa più grande o importante di quella per i genitori, allora si supera il limite”.

News Qual è la frase che i nonni non dovrebbero mai dire ai nipoti, secondo l'esperta Secondo un'esperta, dire ai nipoti "Non dirlo al papà/alla mamma" può nuocere il legame di fiducia tra i bambini e i genitori, per questo dovrebb...

Moore ricorda che i tradizionali baby shower nascono per aiutare i futuri genitori con ciò di cui hanno bisogno per accogliere il bambino. “È difficile giustificare una festa per una nonna, che spesso può permettersi da sola ciò che le serve, e che, in fin dei conti, non avrà bisogno di molto. È importante assicurarsi che i genitori abbiano prima tutto il necessario, prima di pensare a sistemare anche la casa della nonna”.

Il suo consiglio? Valutare il contesto. Una piccola celebrazione informale? Bellissima. Una lista nozze o un evento degno di Pinterest? Forse da evitare. Anche su TikTok le opinioni sono contrastanti: un’utente, ad esempio, scrive “Io chiederei prima alle neo-mamme cosa ne pensano. Sono nonna di tre nipoti, e preferirei che le mie amiche celebrassero le mie figlie o nuore”, mentre un’altra dice “Le amiche di mia suocera le hanno organizzato una festicciola ed è stata felicissima, ha ricevuto regali per il bambino e ha condiviso le foto. Per me va bene. Organizzarsela da soli, però, è un po’ strano”.

“Mia suocera ha obbligato i suoi colleghi a farle un baby shower – scrive un’altra nonna – tutto per lei. Non per me o il bambino”.

Diventare nonna è una tappa importante della vita, ed è giusto celebrarla. Ma è essenziale ricordare dove deve restare il centro dell’attenzione: sui nuovi genitori, che affrontano un cambiamento grande, spesso con poche risorse e tanta pressione.

Un biglietto, un pranzo, magari un libro significativo sul diventare nonni? Bellissimo. Una lista di regali e una festa in grande stile? Forse è meglio lasciar perdere.