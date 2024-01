La figlia di Cristian Babalus e Martina De Vivo, la piccola Kylie, ha compiuto un anno. Per l’occasione, i due genitori le hanno fatto gli auguri sui propri profili social, scrivendo (separatamente) due lunghi messaggi a lei dedicati.

“E già 1 anno è passato bimba mia – ha scritto De Vivo nelle sue storie Instagram –. Non ti posso spiegare l’emozione che ho provato esattamente 1 anno fa. A soli 18 anni ho preso la mia vita in mano e con tante difficoltà tu mi hai sempre dato la forza di rialzarmi. L’amore di una figlia è smisurato ed è grazie a te se oggi sono così forte e felice. Mi hai cambiato la vita, mi hai fatto diventare donna. Mamma tua sarà sempre a un passo da te, sei bellissima e pazza come me e non potevo desiderare figlia più simpatica, bella e dolce come te! Ti amo Kylie”.

E ha poi aggiunto: “Siamo io e te dal primo giorno e lo saremo fino al mio ultimo respiro”, frase nella quale molti hanno voluto vedere un riferimento al fatto che l’ex compagno, Cristian Babalus, avesse deciso di intraprendere una relazione con Chanel Totti quando la piccola aveva quattro mesi.

News La lettera di Bianca Atzei al figlio Noa La cantante ha scritto una lettera per il primo compleanno del figlio, pubblicata poi su Instagram, insieme al compagno Stefano Corti: "Viviamo per...

Il giovane, invece, ha voluto festeggiare il compleanno della piccola sul proprio profilo Instagram scrivendo nelle storie: “Un anno di te. Il tempo con te vola. Un anno di immense emozioni, un anno di immenso amore. Non ho mai capito cosa significa amare così tanto una persona. Da quando sei entrata a far parte della mia vita tutto è più bello, non ti farò mancare niente. Ti amo tanto. Papà. Io e te per sempre”.