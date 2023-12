La conduttrice è la felicissima zia del suo nipotino, nato il 25 novembre scorso, e nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram un video dolcissimo in cui tiene in braccio il neonato.

La sorella di Ilary Blasi, Melory, da pochissimi giorni è diventata mamma per la seconda volta. La conduttrice, quindi, è la felicissima zia del suo nipotino numero 2, John Panucci, nato il 25 novembre scorso, e nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram un video dolcissimo in cui tiene in braccio il neonato. Anche Chanel Totti, secondogenita della showgirl, ha postato nelle sue storie social uno scatto mentre coccola il suo nuovo cuginetto.

“E all’improvviso arrivi tu”, aveva scritto Blasi ricondividendo l’annuncio della nascita fatto dalla sorella Melory, e aggiungendo: “Non vedo l’ora di conoscerlo”. Ora la protagonista di Unica, il docu-film Netflix dove la conduttrice racconta la fine del matrimonio con Francesco Totti, si gode il piccolo John al rientro dall’ospedale, immortalato in una storia Instagram mentre lo prende dalla carrozzina e lo stringe a se.

Anche Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e dell’ex della Roma, non ha resistito alla tentazione di pubblicare una foto con il cuginetto tra le braccia. Il nuovo arrivato in famiglia è il secondogenito di Melory Blasi e del compagno Tiziano Panucci, già genitori della primogenita Jolie, nata nel 2021. La coppia si è sposata nel 2017, e lei è la minore delle sorelle della showgirl, l’unica che non è coinvolta nelle attività imprenditoriali della famiglia, ma lavora come ortottista, oltre a essere molto attiva sui social dove conta oltre 63mila follower.

L’annuncio della nascita del secondo nipotino della conduttrice, arriva a pochi giorni dall’uscita di Unica, il documentario dove Blasi racconta, per la prima volta, la sua versione sul divorzio dall’ex calciatore Francesco Totti, e proprio mentre John veniva al mondo, la conduttrice de L’Isola dei Famosi si trovava a New York per festeggiare il primo anniversario con Bastian Muller.