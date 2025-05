Dopo i ritardi del periodo pasqule, torna regolare il pagamento dell’Assegno Unico, la misura volta a sostenere le famiglie con figli.

Quindi, nel mese di maggio, i bonifici saranno erogati, salvo modifiche, tra il 18 e il 20 del mese; i ritardi potrebbero essere dovuti alla presentazione dell’Isee aggiornato o al cambiamento del nucleo familiare. ,

Come già detto, è importante ricordare che chi non ha ancora presentato la Dsu (Dichiarazione Unica Sostitutiva) aggiornando l’Isee entro il 28 febbraio riceverà solo l’importo minimo.

C’è comunque tempo fino a giugno per aggiornare l’Isee e ricevere così, nei mesi a venire, gli arretrati non ancora corrisposti. Proprio l’aggiornamento dell’indicatore della situazione familiare potrebbe far ritardare i pagamenti di qualche giorno rispetto alle date stabilite, tra il 18 – che è domenica – e il 20.

News Bonus nuovi nati 2025: come fare domanda e i requisiti indispensabili L'INPS ha diffuso una circolare per spiegare nel dettaglio i requisiti per accedere alla misura di sostegno che garantisce 1000 euro una tantum.

La procedura per aggiornare il proprio Isee può essere svolta presso un Caf, un patronato, o sul portale Inps, accedendo tramite la Carta d’identità elettronica (CIE), Spid o Cns (Carta nazionale dei servizi). In questo modo, l’Inps potrà ricalcolare gli importi spettanti accreditando le eventuali differenze.

Ricordiamo anche gli aumenti per chi ha presentato la Dsu a inizio 2025:

da 199,40 a 201 euro per i figli minorenni

da 96,90 a 97,70 per i figli tra 18 e 20 anni

da 119,60 a 120,60 per i figli non autosufficienti

da 34, 10 a 34,40 euro il bonus per il secondo percettore di reddito

Chiunque, sul portale Inps, può verificare la propria situazione in totale autonomia, entrando nella propri area personale e cliccando su Prestazioni e Servizi prima, su Assegno unico e universale poi. Lì si potrà trovare lo storico dei pagamenti e la sezione in cui controllare eventuali conguagli e modifiche.