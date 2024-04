Ad annunciarlo è stata la stessa cantautrice, oggi 43 anni: “Non vedevo l'ora di vivere la maternità, e condividerla con la mia famiglia”, ha detto in un’intervista.

Ashanti sarà presto mamma del suo primogenito, avuto dal compagno Nelly. A dare il lieto annuncio è stata la stessa cantautrice, la quale, in un’intervista a Essence, ha svelato: “Questo nuovo anno è una benedizione, pieno di amore, speranza e attesa. Non vedevo l’ora di vivere la maternità, e condividerla con la mia famiglia, il mio fidanzato e i miei fedeli fan, che mi hanno supportata tantissimo nel corso della mia carriera. È un’esperienza straordinaria”.

Ma non solo: nelle ultime ore, Ashanti ha anche condiviso la notizia sui social, scatenando l’entusiasmo dei fan: su Instagram, la cantante ha infatti pubblicato un video in cui annuncia alla mamma la sua gravidanza. Mentre si prepara per uno spettacolo, vediamo sua madre, Tina Douglas, chiederle di quanto tempo abbia bisogno. “Uh, mi serviranno circa nove mesi”, risponde quindi Ashanti.

La coppia, amatissima dai fan di tutto il mondo, è tornata insieme nel settembre 2023 dopo un periodo di lontananza.”Siamo entrambi sorpresi, non era una cosa che avevamo pianificato. Da separati, abbiamo capito qualcosa in più”, aveva dichiarato il rapper a People alla fine dello scorso anno. La loro storia, iniziata ufficialmente nel 2007, era finita nel 2013 dopo numerosi alti e bassi, ma ora i due sembrano essere più uniti che mai. Ashanti Shequoyia Douglas, questo il nome della cantautrice per intero, diventerà ora genitore insieme alla sua fiamma storica.

Per Nelly, il cui vero nome è Cornell Iral Haynes Jr, si tratta invece del quinto figlio: il rapper è infatti già papà di Cornell III e Chanelle, avuti dall’ex compagna Channetta Valentina, e di Shawn e Sydney Thomas, suoi nipoti, adottati ufficialmente dopo la morte della sorella Jackie Donahue nel 2005 per leucemia.