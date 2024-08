Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono tra le coppie più amate uscite dal dating show Uomini & Donne, e al pari di Beatrice Valli e Marco Fantini, o di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, altri passati protagonisti del programma, hanno costruito una famiglia unita e serena, a cui si è aggiunto l’arrivo dei figli.

Nel caso di Cerioli e Cirrincione è stato l’arrivo di Allegra, lo scorso 7 febbraio, a rappresentare la “ciliegina sulla torta” della loro unione; e oggi che la piccola ha appena compiuto 6 mesi, i due genitori le hanno dedicato un dolce post su Instagram.

Questa parte della nostra vita, questa piccola parte della nostra vita… Si può chiamare Felicità!

Scrive il trentacinquenne influencer bolognese, con una carriera televisiva alle spalle che l’ha visto per ben tre volte nello studio di Uomini & Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, oltre che in altri reality come Temptation Island e L’isola dei famosi.

Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti nella trasmissione di Maria De Filippi nel 2019, scegliendosi dopo pochi mesi di frequentazione, e dopo la nascita di Allegra è arrivata anche la proposta di matrimonio.

Già tempo prima che la compagna rimanesse incinta Andrea Cerioli, ospite di Verissimo, aveva detto di sognare una famiglia: “Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Penso, spero e non vedo l’ora che Arianna sia la mamma dei miei figli”.