Dopo Oonagh, nata quattro anni fa da madre surrogata, Amber Heard ha annunciato di essere diventata di nuovo madre, questa volta di due gemelli, Agnes e Ocean.

L’attrice, che aveva annunciato di aspettare un secondo bebè mesi fa, lo ha comunicato sul suo profilo Instagram proprio nel giorno della Festa della mamma.

News Amber Heard è in attesa del suo secondo figlio. "Felicissima per sé e per Oonagh Paige" Secondo un portavoce la star americana al centro del processo con l'ex marito Johnny Depp sarebbe in attesa del secondo figlio, dopo Oonagh Paige, ...

“La festa della mamma 2025 sarà una di quelle che non dimenticherò mai – ha scritto Heard nella didascalia che accompagna il post, in cui si vedono i piedini dei neonati – Quest’anno sono euforica oltre le parole per il completamento della famiglia che ho cercato di costruire per anni. Oggi condivido ufficialmente la notizia che ho accolto due gemelli nella banda Heard. Mia figlia Agnes e mio figlio Ocean riempiono le mie mani (e il mio cuore)”.

“Quando ho avuto la mia prima bambina Oonagh quattro anni fa, il mio mondo è cambiato per sempre – prosegue l’interprete di Aquaman – Pensavo di non poter scoppiare di gioia più. Beh, ora sto scoppiando tre volte!!! Diventare madre da sola e alle mie condizioni nonostante le mie sfide di fertilità è stata l’esperienza più significativa della mia vita. Sono eternamente grata di aver potuto scegliere in modo responsabile e premuroso. A tutte le mamme, ovunque voi siate oggi e comunque siate arrivate fino a qui, io e la mia famiglia dei sogni festeggiamo con voi. Sempre con amore”.

Amber Heard, protagonista di una burrascosa causa di divorzio con il divo di Hollywood Johnny Depp finita in tribunale nel 2022 con reciproche accuse di violenza domestica, non ha reso noto le modalità con cui sono nati i gemelli; non si sa, quindi, se ancora una volta si sia trattato di maternità surrogata.

Mesi fa, su Instagram, aveva parlato della sua visione del mondo da madre single: “Ora capisco quanto sia essenziale per noi donne pensare in questo modo a uno degli aspetti più importanti e fondamentali per il nostro destino. Spero che possiamo normalizzare il fatto di non volere una fede nuziale e di avere comunque un bambino”. L’attrice, dopo la sentenza del processo che l’ha costretta a risarcire Depp con 10 milioni di euro, si è trasferita a Madrid, e lì ha deciso di crescere i suoi figli.