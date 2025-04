Negli ultimi anni, TikTok è diventato una fonte primaria di informazioni sanitarie per la Gen Z, incluso il tema della fertilità; sempre più ragazze appartenenti alla generazione dei giovanissimi si rivolge al social cinese non solo per avere risposte, ma anche per condividere il proprio percorso di fertilità, in una tendenza che ha dato vita a una sottocultura online nota come “TTC” (Trying To Conceive), dove le utenti documentano momenti intimi del loro percorso verso la maternità, come l’uso di test di ovulazione e di gravidanza. Questi contenuti generano una vasta gamma di reazioni emotive tra gli spettatori, creando un senso di comunità e supporto reciproco tra coloro che affrontano sfide simili.

​Tuttavia,questa esposizione pubblica solleva anche preoccupazioni riguardo alla diffusione di informazioni non verificate e all’impatto psicologico sugli utenti. Molte donne trovano conforto in queste comunità online, ma affrontano anche critiche e la necessità di stabilire confini per proteggere la propria salute mentale. La comunità TTC promuove vulnerabilità e solidarietà, rendendo il processo privato del concepimento più pubblico e meno isolante.​

Ma una ricerca condotta da Maven, società fondata nel 2014 che si occupa proprio di fertilità e maternità, ha rilevato che il 57% dei video più popolari diffonde strategie senza basi scientifiche.

Spesso le informazioni diffuse sui social sono promosse da non professionisti e talvolta con fini di lucro. Solo il 27% dei video è realizzato da esperti sanitari. La disinformazione può causare ansia, danni fisici e costi inutili.

Tra le strategie per concepire più comuni da trovare sui social, ma non basate su prove scientifiche, ci sono, ad esempio, l’assunzione di Mucinex o di integratori alimentari e probiotici, l’utilizzo del progesterone per indurre la fertilità, massaggi per la fertilità, l’astensione completa da caffeina e alcol.

Queste affermazioni non hanno prove scientifiche che possano effettivamente influire sul concepimento. Le conseguenze possono essere emotive (aumento di ansia e depressione perché i problemi di fertilità non vengono risolti), fisiche (effetti collaterali derivanti da integratori non approvati dalla FDA o da un uso improprio di farmaci) e finanziarie (costi sostenuti per l’acquisto di prodotti di marca che aiutano a migliorare la fertilità).

Sebbene la disinformazione di per sé sia ​​motivo di preoccupazione, molti dei creatori che diffondono informazioni sbagliate sulla fertilità possono trarre profitto dai loro video attraverso metodi come la ricezione di una commissione sugli integratori presentati nel video.

La ricerca ha rilevato che il 72% dei video con potenziale di profitto diretto conteneva disinformazione. Ciò significa che qualcuno potrebbe potenzialmente trarre profitto dalla diffusione di informazioni prive di fondamento, creando un pericoloso disallineamento di incentivi.

La disinformazione non è necessariamente diffusa con intenti malevoli. Quasi tre quarti dei principali creatori di #ttc non sono professionisti sanitari e molti creano contenuti che ritengono possano essere realmente utili per le persone che hanno avuto le loro stesse difficoltà. Molti video analizzati contenevano informazioni sia basate su prove scientifiche che non, rendendo ancora più difficile per gli spettatori distinguere tra realtà e finzione.

Per esperienze spesso complesse dal punto di vista medico, come la fertilità, i trattamenti suggeriti presentano sfumature difficili da cogliere in brevi video sui social media. Ad esempio, i medici spesso raccomandano di limitare caffeina e alcol a chi ha problemi di fertilità, ma molti video di TikTok analizzati consigliano di eliminarli completamente.