In un TikTok ormai diventato virale, con oltre 3 milioni di visualizzazioni, la creatror e mamma Amber Audrey siede tranquillamente davanti alla telecamera e fa un resoconto faccia pagare al marito per i suoi servizi di mamma casalinga. Spoiler: il totale è di 2.700 dollari a settimana, ovvero circa 140.000 dollari all’anno.

Lei chiama queste spese come “tutto ciò che faccio pagare a mio marito per i miei servizi da mamma casalinga “, e anche se in realtà Audrey non manda una vera fattura al marito, il suo video ha riacceso il dibattito sul carico mentale delle mamme casalinghe e sul fatto che i loro servizi non siano ricompensati.

“Se vuole risparmiare, può aiutarmi a fare una qualsiasi di queste cose – dice la creator nel video – Non gli resta molto alla fine del mese, ma mi dà abbastanza per pagare il mutuo. Mi dà abbastanza per pagare la rata dell’auto, l’assicurazione, l’acqua, la luce, la spesa…”.

Questa è la “fattura” data da Amber Audrey al marito ogni settimana:

Lavaggio stoviglie – $ 20/carico, 2-3 volte al giorno: $ 300/settimana

Lavanderia – $ 35/carico, 4 volte/settimana: $ 140/settimana

Pulizia del bagno – $ 60 ciascuno, 2 volte a settimana: $ 240/settimana

Pulizia del pavimento (spazzare e lavare): $ 100/sessione, 2-3 volte/settimana: $ 300/settimana

Istruzione parentale – $ 400/bambino, 2 bambini: $ 800/settimana

Servizi navetta per auto: $ 50 a viaggio per arte, ginnastica, baseball, calcio: $ 150/settimana

Spesa: $ 75/settimana

Cucina (chef personale) – $ 50/pasto, 10 pasti/settimana: $ 500/settimana

Tariffa per l’allattamento al seno: $ 200/settimana

Pulizia giornaliera della casa : $ 10/giorno, 5 volte/settimana: $ 50/settimana

Totale: $ 2.700/settimana o circa $ 140.000/anno

Ovviamente i commenti hanno appoggiato in pieno il contenuto del video, fra chi ha suggerito addirittura a Audrey di alzare i prezzi e chi invece sottolinea “Potrebbe essere ironia, ma mette davvero nella prospettiva di capire quanto fanno realmente le casalinghe”.

“Collaboratrice, tutoraggio privato, chef, servizio di lavanderia, personal shopper, car pooling e tata… In realtà tutto l’assegno spetta a te… Questo è ciò che la gente non riesce a comprendere…” scrive un’altra utente.

News Il papà che educa gli altri uomini a riconoscere il carico mentale delle partner. Ecco come Questo content creator educa gli altri uomini a riconoscere il lavoro invisibile delle donne e a partecipare alla suddivisione dei compiti: “Pens...

Il punto del video di Amber Audrey è, ovviamente, far capire che troppo spesso si pensa ancora che se solo uno dei due coniugi esce di casa per andare a lavoro allora sia quello che fatica di più, mentre il lavoro domestico non viene retribuito e viene di frequente sottovalutato.

Uno studio del 2024 ha calcolato il valore economico annuo del lavoro non retribuito di una mamma stabilendolo in 140.315 dollari. Quel numero riflette il ruolo multiforme che le madri svolgono ogni giorno: badante, cuoca, insegnante, autista, infermiera, addetta alla casa e molto altro. E tuttavia, nonostante questa valutazione sbalorditiva, la società continua a trattare questo lavoro come invisibile.