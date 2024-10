Spesso il dibattito tra chi è genitore e chi invece ha scelto di essere childfree è acceso ed esasperato, contrapponendo nettamente le due visioni come fossero rette parallele destinate a non incrociarsi mai.

Chi invece sembra aver capito le ragioni delle (e dei) childfree è la terapista Allison DuBois, mamma di due figli, che in un TikTok diventato virale, con oltre 39 mila like, ha spiegato di apoggiare pienamente chi sostiene di non voler avere figli, aggiungendo come la maternità abbia cambiato totalmente la sua vita.

“Non scherzo quando dico che, da quando ho figli, ho pensato ‘Oh, ora capisco chi non li vuole per scelta – esordisce nel video DuBois, per poi proseguire – Sono cresciuta non dico educata dalle norme di genere della società, ma vedendo mia madre, che è sempre stata a casa con noi, e pensando quindi di essere destinata a fare figli, pensando che li avrei amati e adorati, e non capivo le donne che dicevano di non volerne”.

Adesso, invece, dopo essere diventata mamma, ha cambiato opinione, pensando che le donne e gli uomini childfree “conoscano molto bene se stesse/i e siano estremamente mature/i”; rivolgendosi in particolare alle donne, su cui ricade la maggiore pressione sociale della genitorialità, Allison DuBois afferma di apprezzare il fatto che conoscano “se stesse, i loro limiti, i loro impedimenti, che seguiate le vostre priorità, la vostra salute e non ciò che la società vorrebbe imporvi”.

“Ho un grandissimo rispetto per le donne che vanno contro ciò che la società dice loro che ‘dovrebbero fare’ in quanto donne e rispondono ‘no, fan*ulo, non ne voglio sapere niente'”.