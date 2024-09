"Sto cercando di non 'perdere' latte": la sincerità anti-tabù della neomamma Maya Erskine

Photo by Monica Schipper/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images | Instagram @MayaErskine

Maya Erskine, celebre attrice di “Mr. & Mrs. Smith”, ha portato un tocco di autenticità sul red carpet degli Emmy 2024, scherzando sulla possibilità di una perdita di latte materno improvvisa durante l’evento.

Dopo aver annunciato la sua seconda gravidanza ad aprile, l’attrice si è presentata all’evento con uno splendido abito floreale di Rodarte, posando insieme al marito, l’attore Michael Angarano. Nonostante l’aspetto impeccabile, Erskine ha mostrato il suo lato più reale e ironico, parlando apertamente del fatto che il latte materno avrebbe potuto fare un’improvvisa comparsa durante la serata.

Durante un’intervista con PEOPLE ed Entertainment Weekly, la star ha scherzato sui delicati dettagli dell’abito, sottolineando come la sua recente maternità potesse influenzare inaspettatamente la serata. “Sto cercando di non perdere latte,” ha detto sorridendo, aggiungendo: “Ho appena avuto un bambino, quindi il mio latte sta arrivando.”

Quando i conduttori dell’intervista hanno cercato di rassicurarla, dicendo che tutti l’avrebbero capita in caso di un incidente, Erskine ha prontamente risposto: “Potrebbe sembrare che faccia parte dell’abito, e che esca dai fiori.” La sua spontaneità ha subito conquistato tutti, rendendo la sua partecipazione agli Emmy ancora più memorabile.

Erskine ha anche confessato che, nonostante la magia del tappeto rosso, posare per le foto non è la sua attività preferita. “La parte più difficile per me sono le foto sul red carpet,” ha ammesso. “Appena entro in teatro, mi rilasso, guardo tutti e faccio il tifo per tutti. Sarà divertente. Al momento sto cercando di trattenere tutto.”

Chiunque abbia appena avuto un bambino può immediatamente identificarsi con le sue preoccupazioni, anche se non tutte le neomamme devono affrontare la pressione di partecipare a un evento così importante.

Il lato genuino di Maya Erskine è stato particolarmente apprezzato da tante madri, poiché ha parlato apertamente delle sfide della maternità e delle trasformazioni del corpo, che non si fermano nemmeno per eventi glam come gli Emmy. In un mondo dove spesso si cerca di nascondere le difficoltà della maternità dietro un sorriso, Erskine ha offerto un raro momento di sincerità e ha reso più facile per tante mamme sentirsi capite.

L’attrice di PEN15 non aveva condiviso pubblicamente la nascita della sua seconda figlia fino a quel momento. La coppia, che aveva annunciato la gravidanza tramite Instagram ad aprile, oltre alla neonata ha anche un figlio, Leon, nato nel 2021. Con la sua onestà e ironia, Erskine ha dimostrato come si possa combinare il glamour con la realtà della vita da mamma, facendo sentire viste e rappresentate tante altre donne. È evidente che la coppia ha goduto di una splendida serata insieme, portando con sé non solo stile, ma anche autenticità.