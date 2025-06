La cantante è impegnata con il suo Summer Tour, che la porterà in giro per l'Italia fino a poche settimane dal parto della sua Penelope Maria, previsto per settembre.

Alessandra Amoroso sta affrontando il suo Summer Tour da donna incinta, essendo in attesa di Penelope Maria, avuta con il compagno Valerio Pastore, e a Vanity Fair ha raccontato le emozioni di questa nuova esperienza. “È meraviglioso cantare con mia figlia, che ancora non c’è ma già c’è – ha detto – Sono entrata nel settimo mese e non mi sono mai sentita così forte”.

Partito l’11 giugno dalle Terme di Caracalla, a Roma, il tour proseguirà fino al 7 agosto, con le ultime tre date che sono state giocoforza cancellate per permettere alla cantante salentina di prepararsi al parto, e raccoglie anche l’ultimo lavoro Io non sarei, uscito a fine maggio, che raccoglie due anni di vita, musica e trasformazioni.

“Sono in uno stato di grazia assoluto – ha spiegato Amoroso – Ho smesso di farmi la guerra”.

News Le parole di Alessandra Amoroso col pancione da Verissimo: "Felice di essere mamma a 39 anni" La cantante, ospite di Verissimo, ha parlato dell'imminente arrivo della sua prima figlia, Penelope, della gravidanza arrivata a 39 anni e del comp...

La cantante ha poi raccontato con il sorriso i piccoli “inconvenienti” dovuti al cambiamento fisico: “Canterò fino all’ultimo, anche se le corde vocali si stanno già ingrossando. Ci si lavora giorno per giorno – ha detto, aggiungendo anche una seria riflessione – Ma la verità è che sono una privilegiata, posso permettermi di stare su un palco in salute e avere una famiglia. Invece tante donne devono scegliere tra il lavoro e la maternità, tra carriera e affetti”.

Eppure, durante le prime tappe del tour non le sono stati risparmiati commenti cattivi e critiche per il fatto di ballare con i tacchi alti o di voler esibire continuamente il pancione. Commenti che Amoroso ha ignorato, concentrandosi solo ed esclusivamente sulla sua bimba: “Voglio essere per mia figlia ciò che ho avuto da bambina. Una mamma presente, come mia madre e mia nonna lo sono state per me”.