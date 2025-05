A marzo aveva annunciato di aspettare la prima figlia con il compagno, Valerio Pastore, e nel weekend Alessandra Amoroso, ospite di Verissimo, ha parlato di questa gravidanza arrivata a 39 anni.

“Sono quasi al settimo mese, manca poco – ha detto la cantante salentina piena di gioia a proposito dell’arrivo della sua bimba, che si chiamerà Penelope Maria – Intanto mi godo questo momento. Sono molto felice, mi sento bene fisicamente. Sto vivendo come se avessi un superpotere e tutti mi coccolano. Tra poco inizierà il tour e ci sarà anche la piccolina nella pancia perché gli spettacoli sono stati programmati molto prima che scoprissi di essere incinta”.

Benché abbia dovuto cancellare alcune date in programma, quelle in prossimità del parto, previsto per settembre, Amoroso non ha quindi intenzione di fermarsi dal punto di vista professionale; e aggiunge che essere mamma “è sempre stato il mio sogno” e di essere felice di vivere la maternità a 39 anni.

“[…] mi sento una donna molto più matura, più centrata, focalizzata. Prima non mi godevo ciò che avevo. Un po’ per carattere, un po’ per abitudine, mi sono sentita spesso inopportuna, a disagio. Quando mi succedeva qualcosa di bello pensavo: ‘“Ma perché a me e non agli altri?’. Ora invece so che tutto quello che ho raggiunto me lo sono sudata”.

Alessandra Amoroso, che a giugno pubblicherà l’ottavo album in studio, Io non sarei, ha spiegato che la gravidanza non l’ha stravolta come persona: “Avevo già iniziato un grande percorso personale che mi ha dato la possibilità di accogliere la gravidanza ma diciamo che è da un po’ che lavoro sulle mie emozioni e sulla capacità di abbracciare ciò che arriva”. La cantate non ha inoltre dimenticato di ringraziare colui che, dal 2021, è il suo compagno, il trentunenne videomaker e tecnico del suono Valerio Pastore, “quello che definisco un dono del cielo: un compagno che mi sta molto vicino, mi aiuta e mi supporta. Quindi sto vivendo questo periodo serenamente e a modo mio. E sono felicissima”.

“Con Valerio ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata. La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera. Siamo molto liberi. E questo per me è la chiave di tutto, non lo sapevo ma adesso lo so” aveva detto in alcune interviste passate.