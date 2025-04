Dopo la notizia della gravidanza, annunciata via social, Alessandra Amoroso, ospite della puntata de Le Iene di martedì 15 aprile, ha parlato dell’esperienza che sta vivendo con la maternità, affrontando anche temi delicati come quello delle paure e delle ansie.

“Da quando ho scoperto di aspettare Penelope, mi sorprendo ogni giorno di quante emozioni diverse si possono provare nello stesso istante – ha detto la cantante salentina – La gravidanza non è quasi mai bella o brutta, facile o dura, serena o inquieta. Spesso è tutte queste cose contemporaneamente e forse la vera sfida è accettare questa perdita di equilibrio, l’ambivalenza, il fatto che ti stai avventurando in una terra sconosciuta. Così ho scelto di lasciarmi attraversare da tutte le emozioni, quelle belle e quelle brutte. Di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno insieme a me.

News Ernia presto papà: la fidanzata Valentina Cabassi è incinta Il rapper e la compagna con cui fa coppia da cinque anni sono in attesa del primo figlio, "Fuori a luglio" come scrive ironicamente lui.

Vivo la gioia e l’impazienza, ma al tempo stesso una paura profonda di non essere all’altezza e la difficoltà di condividere la mia immensa gioia sapendo che, purtroppo, non tutte quelle che lo desiderano lo possono avere – ha proseguito – Vivo la felicità per ogni piccolo ostacolo superato, per ogni traguardo raggiunto e anche l’ansia. Accetto le lacrime, quelle di gioia e quelle inquiete, perché mi aiutano a conoscere la persona che sto diventando”.

Per lei, poi, un monito importante da tenere presente: “Cerco di stare lontana dalle frasi fatte, dal modello illusorio di super mamma, sempre perfetta, infallibile, che serve solo a farci sentire inadeguate. Quel modello non esiste. Ciò che esiste, invece, è la donna che sono e la donna che sto diventando. La madre che sarò, con tutti i miei pregi e con tutti i miei difetti”.

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso marzo, con un dolce post pubblicato su Instagram.

“Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! – aveva scritto di fianco a una foto in bianco e nero in cui il compagno Valerio Pastore, con lei dal 2021, le bacia il pancione – Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino”.