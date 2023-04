"Abbiamo sognato la tua vita": Neymar di nuovo papà, l'annuncio con la compagna Bruna Biancardi

Neymar sarà papà per la seconda volta. L’attaccante del Paris Saint Germain, che sta vivendo un’annata piuttosto sfortunata sul piano sportivo (è fermo per un infortunio alla caviglia, che lo ha costretto a chiudere la stagione già a febbraio 2023), ha dato l’annuncio su Instagram insieme alla sua compagna Bruna Biancardi.

“Abbiamo sognato la tua vita, abbiamo programmato il tuo arrivo e sapere che sei lì per completare il nostro amore rende le nostre giornate molto più felici. Ti unirai a una bella famiglia, con un fratello, nonni, zii e zie che ti vogliono già tanto bene. Vieni presto, figlio mio, ti aspettiamo! Prima di formarti nel grembo di tua madre ti ho scelto, e prima che tu nascessi io ti ho santificato, Geremia 1.5” hanno scritto i due con un post condiviso su entrambi i profili social, in cui hanno voluto citare un passo della Bibbia.

News Mamme VIP Eugenie di York è incinta del secondo figlio, l'annuncio social anticonvenzionale La principessa ha scelto di condividere ancora una volta la notizia in modo anticonformista, rompendo l'etichetta reale. In estate è in arrivo il ...

Diversi gli scatti insieme che sono stati inseriti nel messaggio di annuncio, da cui si può capire quanto entrambi siano felici per il bimbo in arrivo. I più attenti hanno potuto notare la presenza del tutore alla caviglia del giocatore, necessario per recuperare al meglio dopo l’ultimo problema fisico.

Diversi amici e colleghi hanno voluto complimentarsi con Neymar e la futura mamma, 29enne modella, influencer e imprenditrice brasiliana, che ha conosciuto il calciatore nel 2021. Tra questi, possiamo citare Richarlison, Vinícius Júnior e Marco Verratti, oltre al surfista Gabriel Medina.

Quello in arrivo sarà il secondo figlio/a (non si conoscono ancora il sesso né il periodo in cui dovrebbe avvenire la nascita) per l’attaccante del Paris Saint Germain, che nel 2011 è diventato papà di Davi Lucca da Silva Santos, frutto della relazione con l’ex compagna Caroline Dantas.

Il 15 aprile 2023 Biancardi ha compiuto 29 anni: la festa organizzata per celebrare il suo compleanno è stata l’occasione anche per comunicare agli amici più stretti la sua gravidanza.