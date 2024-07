Se state cercando un nome adatto per il vostro bebè in arrivo, la serie prequel de Il trono di spade potrebbe ispirarvi.

Scegliere il nome per un bebè in arrivo non è sempre così semplice come potrebbe sembrare, quindi spesso i futuri genitori fanno riferimento alle proprie passioni, attingendo anche da cinema, libri o tv per trovare ispirazione.

Ultimamente le serie televisive forniscono suggerimenti che piacciono molto a mamme e papà; se Bridgerton sta regalando idee molto suggestive a chi è in attesa, anche Il trono di spade è fra le serie cult preferite da chi deve orientarsi nella scelta, e come lei pure il suo prequel, House of the Dragon.

La popolarissima serie della HBO, ambientata qualche centinaio di anni prima di Game of Thrones, ha appena iniziato la sua seconda stagione; House of the Dragon segue Casa Targaryen, ben prima degli eventi narrati ne Il trono di spade; nella serie, i Targaryen governano con saggezza e autorevolezza, ma, esattamente come nel celebre sequel, intrighi e spargimenti di sangue non mancano.

Anche se c’è stata un po’ di attesa tra la prima stagione, andata in onda nel 2022, e la seconda attualmente trasmessa, l’entusiasmo dei fan non si è affatto raffreddato, e i nomi per bambini ispirati alla Casa del Drago sono ancora molto popolari. Questi, quindi, sono alcuni dei nomi preferiti della serie, se state pensando a quello da dare al vostro bambino in arrivo.

Nomi maschili

Jason

Otto

Daemon

Joffrey

Criston

Steffon

Kelvyn

Lyonel

Viserys

Howland

Lyman

Samwell

Boremund

Rickon

Vaemon

Randyll

Corlys

Harrold

Nomi femminili

Rhaenyra

Talya

Laena

Aemma

Mysaria

Larys

Laenor

Rhaenys

Infine, ecco anche alcuni nomi genderless:

