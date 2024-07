La coreografa ha postato una serie di foto su Instagram corredate da un bellissimo messaggio d'amore per se stessa e per le donne.

Veronica Peparini ha dato alla luce quattro mesi fa le sue gemelle, Penelope e Ginevra, avute con il compagno Andreas Müller, conosciuto nel talent Amici dove lei era insegnante di danza e lui studente, e ha deciso di condividere un bel messaggio per tutte le neomamme sul proprio profilo Instagram, corredato da un carousel di foto che mostrano il prima e dopo il parto.

Prima.. Dopo… Per loro… Non è facile sentirsi bene con il proprio corpo dopo una gravidanza, con la stanchezza il lavoro la vita… Però poi le guardi e tutto svanisce! Io mi impegno oltre ad essere una buona mamma anche a mantenere una forma fisica che mi faccia sentire bene con me stessa e come Donna ho sempre amato lo sport, e questo vale a tutte le età e per tutte le mamme e non mamme!

Quella di Peparini, 53 anni, non è stata una gravidanza facile, caratterizzata da primi mesi in cui le gemelline sono state affette dalla sindrome da trasfusione feto fetale, come rivelato da Müller a Verissimo, una malattia che colpisce i gemelli monocoriali e si evidenzia con il passaggio anomalo di sangue da un gemello all’altro, mettendone a rischio la vita. Per fortuna, nel corso dei mesi la situazione si è stabilizzata e le due bambine sono venute alla luce in perfetta salute lo scorso marzo.

