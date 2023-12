Una ginecologa ha spiegato in un video come mai sia impossibile tornare nelle stesse condizioni fisiche di prima della gravidanza in poche settimane: “Liberiamoci di questa cultura tossica”.

Jennifer Lincoln, una ginecologa americana, ha parlato sul TikTok della pressione di “tornare come prima” dopo aver partorito. In un video, la dottoressa ha mostrato due differenti uteri di plastica, spiegando come mai sia impossibile tornare alle condizioni fisiche precedenti in poche settimane.

“Questo è l’utero quando non si è incinta. Più o meno le dimensioni del mio pugno”, ha detto la dottoressa Lincoln mostrando il primo modello. Poi, ne ha tirato fuori uno significativamente più grosso, delle stesse dimensioni di un utero che ha appena partorito. “Questa è la grandezza media dell’utero dopo il parto”.

Prima della gravidanza, infatti, l’utero è lungo circa 8 centimetri e pesa 50-60 grammi, mentre verso la fine del termine è lungo 35 centimetri e può arrivare a pesare un chilo e mezzo. “Quindi liberiamoci della cultura tossica del ‘tornare come prima’, che crede che dobbiamo tornare a queste dimensioni in poche settimane”, conclude la dottoressa: una presa di posizione, quindi, contro gli standard di bellezza: una cultura, già tossica di per sé, che non risparmia nemmeno le donne che hanno appena attraversato le grandissime trasformazioni fisiche che una gravidanza implica.

Il ginecologo Stefano Acerboni, di Humanitas, ha spiegato come si trasforma l’utero nelle settimane successive alla nascita del bebè: “Dopo il parto, il suo volume si riduce di circa due terzi, ma occorrono diverse settimane prima che il processo di rimpicciolimento si concluda. Durante le sei settimane successive al parto, l’utero tenderà a ridursi ancora di più, ritornando sempre più piccolo e riacquistando la dimensione e la posizione che aveva prima della gravidanza”, si legge sul sito dell’istituto.

“Questo processo si chiama ‘involuzione’ e riguarda anche il collo uterino (che risulterà dopo un mese dal parto chiuso, come era prima del travaglio)”, conclude. Come spiega anche la stessa dottoressa Lincoln nei commenti del video, “L’utero inizia a rimpicciolirsi dopo che esce la placenta, e torna alle sue dimensioni precedenti in sei settimane”.