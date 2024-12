Con la foto delle impronte dei piedini Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno annunciato di essere diventati genitori di Enea, nato a New York lo scorso 30 novembre.

“La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto” è la caption usata dal cantautore romano per annunciare la nascita del suo primo figlio; la compagna, invece, per ora non ha pubblicato nulla rispetto alle prime ore di vita del primogenito.

Pochi giorni fa Ultimo aveva pubblicato e condiviso sui suoi canali social La parte migliore di me, la canzone dedicata proprio al figlio in arrivo.

News "La parte migliore di me", la poesia in musica di Ultimo per Enea In attesa di conoscerlo, fra qualche settimana, Ultimo ha scritto dei bellissimi versi per Enea, il figlio in arrivo.

Di Luna, invece, qualche settimana fa aveva rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui spiegava di essere molto contenta all’idea di diventare una mamma giovane. “Vorrei trasmettere serenità a mio figlio, non mi chiedo che mamma sarò perché non ne ho la più pallida idea – aveva aggiunto – Lo scoprirò quando lo terrò tra le braccia. Sento però una grande responsabilità nell’educazione che gli daremo”.

C’è stato anche un piccolo “incidente di percorso” prima della nascita, quando Antonello Venditti ha involontariamente spoilerato il nome del bimbo in arrivo davanti alle telecamere di Domenica In. Nulla di grave comunque, visto che pochi giorni dopo Ultimo ha iniziato il video pubblicato su Instagram con la nuova canzone dedicata al figlio proprio con “Per Enea”.