Certi genitori proverebbero di tutto pur di far addormentare i figli, tra giri interminabili in auto e rumori bianchi, ma ultimamente i rimedi apparentemente più facile sembrano trovarsi nei trend sui social.

Uno degli ultimi, diffuso su TikTok, è dare ai bambini un cucchiaio di burro prima di andare a letto.

Il cosiddetto trucco del sonno grazie al burro avrebbe avuto inizio con i genitori statunitensi prima di arrivare nel Regno Unito e in Nuova Zelanda.

Una mamma di TikTok, @millieellis, ha persino documentato la sua esperienza nel provare questa tendenza con la sua bambina, Ivy. La prima notte, ha dato alla figlia un cucchiaio di burro prima di andare a letto e ha affermato che Ivy ha dormito tutta la notte, tranne per una poppata e un breve risveglio a causa dei vicini rumorosi. Incoraggiata dai risultati, ha riprovato. La seconda notte, Ivy si è svegliata meno volte, ma Millie ha ammesso di non essere sicura se fosse il burro o semplicemente il fatto che la sua bambina era troppo stanca a causa di una giornata impegnativa.

Un’altra mamma, Paige Balloch dalla Nuova Zelanda, ha deciso di testare l’hack con il suo bambino di 15 mesi, che non aveva mai dormito tutta la notte . “Cosa ho da perdere?” ha chiesto nel suo video TikTok. Sfortunatamente, la risposta è stata non dormire molto: il suo bambino si è svegliato tre volte entro un’ora dall’ora di andare a letto.

Nonostante i risultati contrastanti, la tendenza continua a prendere piede, portando molti genitori a chiedersi: il burro aiuta davvero i bambini a dormire o è solo un altro mito dei social media?

A prima vista, l’idea che il burro possa aiutare i bambini a dormire potrebbe sembrare ragionevole. I cibi ricchi di grassi possono saziare, ma non ci sono prove scientifiche che il burro abbia alcun impatto sulla qualità del sonno .

Il sonno nei neonati è regolato principalmente dai ritmi circadiani, dalla produzione di melatonina e dalle tappe naturali dello sviluppo, non dai grassi alimentari ingeriti, e anzi, far mangiare loro del burro potrebbe non rivelarsi un’idea saggia per una serie di ragioni: prima di tutto, il burro è ricco di grassi saturi e sale, nessuno dei quali è necessario in grandi quantità per i neonati. Infatti, i grassi saturi eccessivi non sono raccomandati per i neonati, poiché la loro fonte primaria di grassi e nutrienti dovrebbe provenire dal latte materno, dalla formula o da cibi solidi bilanciati quando iniziano a mangiare solidi.

Charlotte Stirling-Reed, una delle più importanti nutrizioniste per l’infanzia, ha dichiarato al The Independent che i social media sono “pieni di disinformazione” e che, sebbene il burro in piccole quantità vada bene per cucinare o sui toast, non è consigliabile darne cucchiaiate ai bambini.

In secondo luogo, un cucchiaio di burro ha una consistenza scivolosa, che potrebbe rappresentare un rischio di soffocamento, soprattutto per i bambini più piccoli che stanno ancora sviluppando le loro capacità motorie orali. A differenza del burro spalmabile sul pane tostato, un pezzo grande può essere difficile da ingoiare in sicurezza per i bambini.

Forse, però, il problema più grande con il trucco del burro è che crea aspettative irrealistiche per i genitori stanchi. Il sonno del bambino è complesso e nessun singolo alimento o “trucco” può far dormire un bambino tutta la notte. I risvegli notturni sono normali e spesso sono legati alla fame, ai salti evolutivi, alla dentizione o all’ansia da separazione , non alla mancanza di burro nella loro dieta.

News Scienza La routine della buonanotte (per favorire il sonno dei bambini) secondo la scienza Una guida pratica, concreta e scientifica che informa i genitori su come intraprendere la routine ideale della buonanotte per i bambini. Come mette...

Invece di affidarsi a tendenze TikTok non comprovate, gli esperti raccomandano di concentrarsi su strategie del sonno basate su prove concrete che favoriscano sane abitudini del sonno.

Cosa aiuta davvero i bambini a dormire? Sicuramente stabilire una routine coerente per andare a dormire, che preveda magari un bagnetto caldo, un massaggio, un momento di coccole, il tutto sempre al solito orario. Può essere poi utile ottimizzare l’ambiente in cui dormire, ad esempio predisponendo una stanza buia, silenziosa e fresca.

Se la fame sveglia il bambino di notte, è importante assicurarsi di dargli poppate complete durante il giorno (invece di piccole poppate tipo snack), mentre per i bambini più grandiù il trick può essere quello di incorporare cibi ricchi di nutrienti come banane, yogurt e fiocchi d’avena, che possono aiutare a far percepire il senso di sazietà.