Stuart Brazell e Selah Victor in un video ironico desiderano mettere a tacere i luoghi comuni sulla giusta età per avere un figlio.

“Siamo mamme vecchie”, “Non vediamo l’ora di smettere di allattare… così possiamo fare il Botox!”. Esordiscono così Stuart Brazell e Selah Victor in un video ironico su TikTok che vuole rompere il tabù sulle cosiddette ‘primipare attempate’, ossia le mamme che hanno il loro primo figlio superata la soglia dei 35 anni. Lo fanno con ironia, ma chi ha partorito in un’età che la società ritiene troppo avanzata per affrontare la maternità sa bene a cosa si riferiscono: battutine sarcastiche, critiche, pareri non richiesti, etc.

Con una serie di frasi atte a sgretolare e deridere i luoghi comuni sull’argomento, Brazell e Victor mettono insieme un siparietto divertente ma utile a riflettere sul fatto che in realtà non esista un’età ‘giusta’ per avere figli, o per lo meno non quella imposta dalla società:

“Siamo mamme vecchie. Avrò 60 anni quando si diplomerà”, “Riceviamo un nuovo look da mamma e il lifting del viso allo stesso tempo”, “Ogni test che ho effettuato durante la gravidanza è stato etichettato come ‘ad alto rischio’ e ‘geriatrico’”. E ancora: “I nostri amici delle superiori hanno figli alle superiori e noi siamo qui che allattiamo”, “Quando portiamo il bambino nella fascia, poi non possiamo camminare per tre giorni”. Il video delle due tiktoker è diventato virale in breve tempo, ricevendo oltre due milioni di visualizzazioni: in tantissime le donne che hanno commentato la clip raccontando la loro esperienza di ‘mamme vecchie’ ed etichettate come primipare attempate.

“Siamo mamme vecchie. Ho fondato la mia carriera e ho viaggiato per il mondo. Ora posso permettermi di offrire ai miei figli fantastiche esperienze e vacanze”, scrive un’utente. Altre si sono lamentate dei cambiamenti ormonali unici che stanno vivendo: “Stiamo attraversando il postpartum e la perimenopausa allo stesso tempo”. E poi c’è chi evidenzia il fattore economico: “Ho aspettato di avere figli finché non potevo permettermeli”, o chi sottolinea il momento magico “Mi sento così vista in questo momento” ricevendo apprezzamenti dalle altre utenti.