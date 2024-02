Sabrina Ghio ha parlato del ricovero della figlia Mia su Instagram. L’influencer, 38 anni, ha raccontato ai follower di aver accompagnato la sua secondogenita all’ospedale dopo che questa si era sentita male a causa dell’influenza.

“La vita è piena di imprevisti, alcune volte belli, altre purtroppo no…Mi sono sentita dire che era una semplice influenza, che ero esagerata e addirittura mi sono fidata di un pediatra che in realtà si è rubato solo soldi dicendomi che i polmoni erano puliti…”, ha esordito in una storia Instagram, spiegando di aver ricevuto una diagnosi sbagliata da un medico, il quale sarebbe stato convinto di trovarsi di fronte a una semplice influenza. Nella foto a corredo del racconto, Sabrina Ghio mentre tiene in braccio la piccola, di un anno e mezzo, avuta dal marito Carlo Negri.

Poi, l’ex tronista ha spiegato di aver deciso di portare ugualmente la figlia in ospedale, annullando per questo tutti gli impegni presi. “Ieri mattina dovevo partire per Milano, lasciando Mia alle nonne, ma dopo la nottata ho deciso di annullare tutto e sono andata in pronto soccorso perché avevo capito che c’era qualcosa che non andava. Mia era completamente abbandonata alle mie braccia senza reagire…”, ha continuato.

“Alla fine, dopo analisi, tamponi, radiografie e visite, mi hanno comunicato che, oltre a essere disidratata, ha una polmonite in corso che va curata… Quindi ricovero immediato!”. Poi, l’influencer ha concluso ringraziando le follower per il sostegno:

In queste ore in cui non avete avuto nostre notizie ho ricevuto tanti messaggi da parte vostra in cui mi chiedevate notizie su Mia. Quasi come se fossimo tutte mamme collegate da un filo. Grazie per l’affetto e grazie perché stanotte tra una flebo e un pianto e la paura, mi avete tenuto compagnia.

“Giochiamo con un biscotto (l’intento è quello di farla mangiare giocando). Grazie per l’amore che ci state dimostrando, vi aggiorno presto”, ha poi scritto in una storia successiva, mentre nella foto vediamo Mia mentre è intenta a mangiare un biscotto.

La piccola è la secondogenita dell’influencer, che nel 2013 aveva dato alla luce Penelope, avuta con l’ex marito Federico Manzolli. L’ex tronista aveva annunciato la nascita di Mia, a luglio 2022, in un post Instagram: “Adesso siamo completi”, aveva scritto a corredo di una foto insieme alla piccola e al compagno.