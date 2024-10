Nonostante quella dal 1° al 7 ottobre sia stata la settimana dell’allattamento al seno, c’è ancora molto da fare per sdoganare il tema e togliere lo stigma che circonda l’argomento.

Ne sa qualcosa Rumer Willis che, da quando ha accolto la sua prima figlia, Louetta, nell’aprile 2023, ha spesso condiviso sui social alcuni dei loro momenti più belli insieme. Anche recentemente, quando Willis ha postato alcune foto di un viaggio a New York, fra cui la prima la immortalava proprio mentre allattava la bambina, di 17 mesi.

I commenti più critici, inspiegabilmente, sono arrivati proprio dalle donne: qualcuna le ha detto che la prima foto è “inutile”, un’altra ha commentato scrivendo “Sono sinceramente stanca di queste foto di allattamento! Non è necessario postarle costantemente”. Non manca anche chi sottolinea che Louetta sia troppo grande per essere allattata: “È meraviglioso che tu stia allattando ma tua figlia è un po’ troppo grande per farlo ormai, è un po’ inquietante”.

C’è però anche chi ha ringraziato Rumer Willis per la foto, aggiungendo “”Chiaramente con tutti questi commenti di odio, l’allattamento al seno non è ancora normalizzato e deve essere visto di più in modo che le persone non abbiano una reazione così forte”. Un’altra mamma ha scritto “Allatto ancora la mia bambina di 4 anni e mezzo. La limito quando non la voglio sul mio corpo. Fatelo tutti! Nessuna vergogna”.

Al netto del fatto che ogni donna dovrebbe poter essere libera di scegliere se allattare al seno o meno i propri figli, e per quanto, senza essere sottoposta al giudizio di nessuno, vale la pena ricordare che, laddove possibile, l’OMS e l’Accademia Americana di Pediatra (AAP), raccomandano l’allattamento al seno “fino ai due anni di età e oltre”.

La verità è che spesso le mamme che vorrebbero continuare ad allattare al seno non possono farlo perché devono rientrare al lavoro, o per altre ragioni. Come detto, in ogni caso non si dovrebbero emettere giudizi o dare sentenze non richieste sull’allattamento e, più in generale, sulle scelte di maternità.