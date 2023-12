Rosario Dawson diventerà nonna a 44 anni: lo ha rivelato l’attrice stessa a Page Six, al quale ha rilasciato un’intervista dichiarando che sua figlia Isabella Dawson, di 21 anni, sta aspettando il suo primogenito. “Sono molto emozionata”, ha detto l’attrice di Sette anime, rivelando che si farà chiamare “Nonna glamour”.

L’attrice aveva adottato sua figlia nel 2014, quando la giovane aveva 11 anni. All’epoca, Dawson conosceva la madre della ragazza, ed era venuta a sapere che ques’ultima aveva dato la piccola Isabella in affidamento. “Non me lo sono nemmeno chiesto, sapevo di essere destinata”, aveva dichiarato a Health nel marzo 2021. “Sono contenta di come è cresciuta, di quanto è maturata e della connessione che abbiamo”.

“Avere una persona giovane che va a vivere con te e dover fare un lavoro attivo su se stessi è una cosa molto diversa dall’essere incinta e vedere il tuo bambino crescere davanti ai tuoi occhi”, aveva spiegato Rosario Dawson. “Sei in grado di vedere come diventate sempre più vicine. Siamo una famiglia ed è bellissimo”, aveva concluso.

In un’altra intervista, nel 2018, l’attrice aveva parlato della somiglianza tra le due: “Quando siamo in giro insieme, nessuno mette in dubbio il fatto che siamo una famiglia”, ha detto a People. “Lei è portoricana e l’isola è piccola, quindi forse siamo in qualche modo imparentate, ma è davvero straordinario”, ha continuato Dawson, la cui madre è di origini portoricane, oltre che afro-cubane.

“Si chiama come mia nonna”, aveva poi raccontato al podcast We Are Family. “Dunque, mia nonna era Isabel, mia mamma è Isabel Celeste, io sono Rosario Isabel”, aveva detto.