Maisie Crompton, mamma di 20 anni, ha pubblicato su TikTok la sua personale lista delle otto regole da rispettare quando si va a trovare un bambino appena nato. Nel video, diventato virale, la donna elenca una serie di precauzioni da prendere quando si visita un neonato, spiegando anche le motivazioni:

La prima regola è: “Non baciare il bambino”: questo perché anche solo un raffreddore può essere molto pericoloso per un neonato, che non ha ancora sviluppato tutte le difese immunitarie degli adulti ed è quindi più soggetto a prendere malattie batteriche e virali.

La seconda è: “Non venire senza avvisare”, questo perché, ovviamente, prendersi cura di un bambino richiede molto tempo ed energie, e di conseguenza è meglio per i genitori sapere come organizzarsi per ricevere i visitatori.

Poi, alcune precauzioni che riguardano la privacy, come: “Non dire in giro che il bambino è nato finché non lo facciamo noi, sui social o di persona”, seguito da: “Non postare foto dei bambino finché non lo facciamo noi”. Dopo la privacy, seguono altre regole sull’igiene, ad esempio: “Non venire se sei malato (anche solo un po’ di tosse)” e “Lavati le mani prima di prenderlo in braccio”.

Infine, le ultime due regole riguardano il buonsenso: “Non mi chiedere di vedere il bambino se non ci siamo parlati o non mi hai mai chiesto come stessi durante la gravidanza”, e: “Se il bambino piange per favore ridallo a me o al papà (non voglio guardare mio figlio piangere da lontano)”.

E sono molti i commenti di approvazione sotto al video: “Se le persone se la prendono per questa lista non si meritano di stare vicino né a te e né a tuo figlio, è tutto ragionevole e dovrebbe essere la norma”, commenta un’utente.“Onestamente come ospite sarei molto più a mio agio se mi venisse data questa lista, così potrei essere sicuro che la mamma sia più a suo agio possibile”, scrive un altro.