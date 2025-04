Dopo Jacqueline Luna Di Giacomo, anche Rebecca Jewel Manenti, prima figlia di Heather Parisi, è incinta. Ad annunciarlo proprio la sorella, diventata da qualche mese mamma di Enea, in un dolce post pubblicato su Instagram.

“La prima Pasqua con… Sole – scrive Di Giacomo nella caption che accompanga il video, la cui colonna musicale è, ovviamente, una canzone di Ultimo – mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande. La vita è bella bella bella bella davvero!!!!!!”.

Rebecca Jewel Manenti, classe 1994, è la primogenita di Heather Parisi e dell’ex marito Giorgio Manenti, da cui ha divorziato nel 1999; nel 2000 è invece nata Jacqueline Luna Di Giacomo, avuta dalla showgirl italo americana con Giovanni Di Giacomo; entrambe le sorelle, molto legate, avrebbero un rapporto molto complicato con la madre, che oggi vive a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i figli Dylan Maria ed Elizabeth Jaden.

Manenti è stata molto vicina alla sorella minore durante tutta la sua gravidanza, e oggi Jacqueline Luna Di Giacomo dimostra di volerlo essere altrettanto con lei in questa esperienza; “Sempre insieme, anche in questa meravigliosa nuova avventura” è la risposta di Rebecca Jewel Manenti sotto il video in cui viene annunciata la sua gravidanza.ù

Rebecca Jewel Manenti è lontana dal mondo dello spettacolo, lavora come dentista ed è molto riservata, tanto da non aver mai reso noto neppure il nome del marito, sposato qualche anno in una cerimonia molto intima.