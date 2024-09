La regina Rania di Giordania è da poco diventata nonna per la prima volta, visto che il figlio maggiore, il principe ereditario Hussein, e la moglie Rajwa Al Saif, hanno messo al mondo una bambina, Iman, i primi giorni di agosto.

Così, la regina giordana ha festeggiato il primo compleanno da nonna, e il figlio primogenito ha voluto fare dei bellissimi auguri alla madre per i suoi 54 anni, pubblicando sul proprio account Instagram ufficiale una foto in cui Rania di Giordania stringe tra le braccia la nipotina.

“Hai instillato in noi tutto ciò che è bello… Ogni anno, sei la luce della casa”, ha scritto in arabo su Instagram il principe ereditario Hussein, aggiungendo, in inglese “Sempre grato per il tuo amore e il tuo sostegno infinito. Buon compleanno alla mia amata mamma!”

Peraltro, Rania di Giordania condivide con la nipotina anche il mese di nascita, benché una sia nata all’inizio di agosto e l’altra proprio alla fine.

La principessa Iman è nata poco più di un anno dopo che i suoi genitori si sono sposati ad Amman., in un matrimonio a cui hanno partecipato, fra gli altri, anche il principe William, Kate Middleton e molti altri reali da tutto il mondo, e la corte ha confermato poco dopo la sua nascita che la bambina avrebbe ricevuto il titolo di principessa e di Sua Altezza Reale come previsto. Tuttavia, non è entrata nella linea di successione.

Il trono del Regno hashemita di Giordania è infatti ereditario per i soli discendenti maschi del re Abdullah Ibn Al-Hussein, il che significa che il principe ereditario Hussein è seguito dal fratello minore, il principe Hashem, 19 anni, mentre le sorelle, la principessa Iman e la principessa Salma, sono escluse dal trono.

La piccola principessa Iman, il cui nome in arabo significa “credenza” e “fede”, sembra aver già conquistato il cuore dei nonni. “Iman, hai già preso il mio cuore. La nostra famiglia non è mai stata così felice”, aveva scritto la regina in uno scatto mentre cullava dolcemente la prima nipotina, subito dopo la nascita.