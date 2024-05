La principessa ha posato accanto ai gestori di un negozio in cui è andata a fare shopping per il bebè, in arrivo in estate.

Il principe ereditario Hussein, primogenito del re Abdullah II bin Al Hussein e della moglie Rania di Giordania, ha da poco annunciato di aspettare un bambino con la moglie Rajwa Al Saif, architetta sposata lo scorso anno, a giugno.

L’annuncio è stato dato ad aprile, mentre la nascita è prevista a breve, la prossima estate e, anche se non si sa se il nascituro sarà un maschio o una femmina, la principessa è stata vista fare shopping per il bebè in un centro commerciale di Amman, ed è stata immortalata proprio dai gestori del negozio, che hanno poi condiviso gli scatti sul proprio account Instagram.

Quelle pubblicate da Peek a Boo Store sono quindi le prime foto ufficiali di Rajwa di Giordania da incinta, mentre è di qualche giorno fa il primo ritratto ufficiale della principessa, diffuso dalla Casa Reale in occasione del suo trentesimo compleanno.

News La Principessa Rajwa è incinta, Rania di Giordania diventa nonna: l’annuncio ufficiale A meno di un anno dalle nozze con il principe ereditario Hussein, la principessa sta aspettando il primogenito: ad annunciarlo, in una comunicazion...

“Ieri siamo stati lieti di dare il benvenuto a Sua Altezza Reale la Principessa Rajwa Al-Hussein al Peek-a-Boo Store – scrivono i gestori del negozio nella caption del post – È stato un onore farle conoscere i nostri prodotti accuratamente selezionati per questo momento speciale. Le auguriamo un viaggio felice e sereno nella sua gravidanza che la prepara ad accogliere un nuovo membro della famiglia reale. Congratulazioni, Principessa Rajwa!”.

L’arrivo di un nuovo erede nella Casa Reale giordana è motivo di felicità anche per il grave lutto che ha colpito proprio Rajwa Al Saif, che lo scorso febbraio ha perso il padre. Ed è ovviamente ragione di gioia anche per la regina Rania, in procinto di diventare nonna per la prima volta, che non si risparmia in questo periodo e continua a chiedere il cessate il fuoco a Gaza, invitando, ospite a The ReidOut di MSNBC, condotto da Joy Reid, negli USA, la comunità internazionale a fare pressione su Israele per cessare le azioni. “Quando la fame viene adottata come arma di guerra, è una punizione collettiva, un crimine di guerra – ha dichiarato la sovrana – Quando un’intera popolazione viene sfollata, è un crimine di guerra”.