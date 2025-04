Una gravidanza che capita una volta su 11 milioni, un parto da record che ha destato pensieri e preoccupazioni nei genitori, ma che si è risolto per il meglio.

La storia arriva dal Rhode Island, dove Rachel e Marco Vargas, già genitori di due figli, hanno scoperto di aspettare, nella terza gravidanza, ben quattro gemelle, in maniera del tutto spontanea.

“La ginecologa mi ha guardato, durante l’ecografia e mi ha detto: ‘signora in questo momento ci sono quattro bambini dentro di lei’ e io non ho detto nulla, mai mi sarei immaginata mamma di sei figli”, ha raccontato Vargas ad abcnesws cercando di descrivere lo choc e la preoccupazione di non farcela ad accogliere altre quattro bambine.

“Siamo rimasti sotto shock – hanno ricordato – Dopo aver ricevuto la notizia, nessuno dei due riusciva a parlare”. Alla coppia è stato suggerito di rivolgersi al Centro Medico Universitario Phoenix, dove avrebbero potuto trovare personale preparato ad affrontare una gravidanza che è più unica che rara; una gravidanza, specificano i medici, che si verifica in “un caso ogni 11 milioni, ma viste le complicazioni che ne sono seguite direi 1 ogni 40 milioni”. La gestazione è infatti stata piuttosto complessa, e alla fine Rachel Vargas ha dato alla luce quattro bambine completamente identiche.

“Due di loro si trovavano nello stesso sacco amniotico ma il cordone ombelicale si è inserito nelle membrane fetali e non nella placenta, complicanza che innalza del 30-40% il rischio di morte per il feto” ha spiegato il dottor John Elliott, che nella sua vita ha affrontato ben 127 parti quadri gemellari, ma mai nessuno complesso come quello dei Vargas; le altre due sorelline, invece, erano in due sacche differenti, ma una aveva una malformazione congenita al cuore da operare alla nascita, e l’altra un problema simile a quello delle gemelline omozigote.

A due di loro è inoltre stata diagnosticata la sindrome da trasfusione gemello-gemello, che porta a degli scompensi nella distribuzione di sangue da parte della placenta a due gemelli.

A 23 settimane di gestazione Rachel Vargas è stata trasferita in ospedale, e il 24 gennaio, a 30 settimane, sono nate, tramite taglio cesareo, Sofia, Philomena, Veronica e Isabel, tutte nate tra i pochi grammi e il kg e mezzo, e immediatamente trasferite in terapia intensiva dopo la nascita.

“È stato meraviglioso poter prendere in braccio le nostre bambine e vederle sane, la loro mamma ha compiuto un’impresa eccezionale e la racconteremo loro per sempre” ha detto il papà ad abcnews.

“Sarò sempre grata ai medici e agli infermieri che mi hanno curata e hanno permesso a me e alle mie bambine di superare una gravidanza ricca di complicazioni e le difficoltà di diventare genitori di così tanti bambini” ha concluso Rachel Vargas.