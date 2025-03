Sappiamo quanto per una neomamma la presenza al proprio fianco di persone di fiducia possa essere importante per affrontare le prime settimane con un neonato.

Così, la sorpresa che Rachel Ritter ha fatto alla migliore amica di lunga data Mia Walters, diventata mamma da 8 settimane, ha scatenato in quest’ultima una reazione davvero commovente.

Nel video, ripubblicato sulla pagina Instagram di Good Morning America, si vede Walters accasciarsi in ginocchio sull’uscio di casa non appena vede l’amica, che conosce da 15 anni e che ha volato da Denver a Dublin, in Ohio, solo per starle vicino.

Un video davvero molto bello, che ha toccato profondamente le neomamme, consapevoli di quanto possa essere frustrante la solitudine nei primi giorni dopo la nascita di un bambino; “È la mia migliore amica da quando ero piccola – ha scritto Ritter a commento del video – Siamo amiche da più di 15 anni. È il suo primo bambino e stanno bene!”

Anche i commenti delle altre utenti hanno dimostrato di apprezzare molto il gesto di amicizia della donna, definendolo “speciale e prezioso” e dicendo che “è una benedizione avere delle amiche fantastiche. Sapeva che la sua amica aveva bisogno di lei.”

C’è un motivo per cui la frase “ci vuole un villaggio” è così ampiamente ripetuta quando si tratta di crescere i bambini. Ma nel mondo di oggi, quel villaggio non è sempre locale, o addirittura accessibile. Sempre più famiglie si trasferiscono per lavoro o istruzione e sempre meno mamme vivono vicino alla famiglia allargata o agli amici d’infanzia. Il risultato? Le mamme cercano di navigare nella nebbia post-partum in gran parte da sole.

Uno studio del 2023 del Pew Research Center ha scoperto che il 46% delle neomamme afferma di non avere il sistema di supporto di cui ha bisogno in quei primi mesi. Avere un’amica che arriva dall’altra parte del Paese per fornire supporto emotivo e fisico è il tipo di gesto che tante mamme sognano, ma non tutte sono abbastanza fortunate da averlo.