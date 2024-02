La plastica presente nei prodotti di uso quotidiano può contribuire alle nascite premature: è questo quanto scoperto da un recente studio pubblicato su The Lancet, secondo il quale alcuni composti chimici chiamati ftalati potrebbero avere un impatto negativo sulla placenta.

Lo studio ha analizzato la correlazione tra la presenza di “20 metaboliti degli ftalati” (composti chimici) con l’età gestazionale alla nascita, la durata della gravidanza e il peso alla nascita. Per farlo, si è basato sull US National Institutes of Health Environmental Influences of Child Health Outcomes, che raccoglieva dati delle nascite avvenute tra il 1998 e il 2022.

“In un campione ampio e diversificato di nascite statunitensi, l’esposizione a [ftalati] è stata associata a una diminuzione dell’età gestazionale e a un aumento del rischio di parto pretermine, suggerendo notevoli opportunità di prevenzione”, si legge nello studio stesso. Ma non solo: le conseguenze della gestazione ridotta e di una limitata crescita intrauterina sarebbero molte secondo lo studio, come un maggior rischio di mortalità infantile, futuri problemi comportamentali ed educativi, malattie cardiovascolari e diabete.

Secondo il Centers for Disease Control and Prevention, le sostanze chimiche di sintesi si trovano in molti prodotti di uso quotidiano, come oli lubrificanti, imballaggi in plastica, tubi, mobili, ma anche prodotti per l’igiene personale come sapone, shampoo, lacche per capelli, smalti, oppure abbigliamento e scarpe. Gli ftalati sono considerati interferenti endocrini, ovvero sostanze che possono interferire con alcuni processi del corpo tra i quali quelli riproduttivi.

L’American Chemistry Council, che rappresenta l’industria della plastica, si difende dichiarando: “Questo studio non prova che ci siano delle conseguenze negative. Stabilire un’associazione non equivale a stabilire una correlazione. Studi come questi sono stati criticati per la mancanza di qualità scientifica, credibilità e affidabilità”, si legge su USA Today.