Amy Adams si è aperta ricordando i tempi da neomamma durante un’intervista con People, parlando del ruolo interpretato nel nuovo horror Nightbitch che la vede protagonista.

“Una delle cose con cui mi sono identificata profondamente è stata non voler condividere con le persone che stavi lottando, voler dire, ‘No, ho tutto sotto controllo. Posso farcela.’ Voler così tanto essere brava in tutto” ha spiegato, aggiungendo ironicamente di essersi riappropriata di se stessa dopo la nascita della figlia, oggi quattordicenne, solo “l’anno scorso”.

In Nightbtich l’attrice cinquantenne interpreta Mother, una donna che combatte contro se stessa dopo aver accolto il figlio, ma anche contro l’isolamento sociale e familiare, fino a tirar fuori i peggiori istinti animaleschi. Nella sua vita, ricorda, tornare al lavoro qualche mese dopo aver avuto Aviana “è stato davvero surreale”. Durante le riprese di The Muppet’s del 2011 e la promozione di The Fighter , “non dormivo perché ero sveglia con lei la notte”, dice. “Ero stanca, ma mi sentivo anche così diversa. So che il mondo non mi vedeva in modo diverso. Ma sentivo molto dentro di me che qualcosa era cambiato”.

Nel tempo le crepe hanno iniziato a emergere. Adams ricorda di “aver visto tutto crollare perché non comunicavo ciò di cui avevo veramente bisogno… Stavo solo bruciando la candela da entrambe le estremità finché non ne potevo più, e piangevo nell’armadio, come dico io. Non vuoi mai che nessuno ti veda piangere, quindi piangevo nell’armadio, il che dipinge un quadro molto triste, ma non credo di essere l’unica in questo”.

News Jennifer Lawrence e Cooke Maroney aspettano il secondo figlio A confermarlo un portavoce dell'attrice premio Oscar. La coppia ha già Cy Maroney, di 2 anni.

Ha ritrovato il suo equilibrio quando Aviana Olea, chiamata così in onore di un passato vissuto ad Aviano – Adams è infatti nata in Italia – aveva “circa 3 o 4 anni”, dice. Si è seduta con Darren Le Gallo, che ha incontrato nel 2001 e sposato nel 2015, per tracciare una strada migliore da seguire. “Anche lui ha fatto un grande passo avanti. Una volta superata la mia vergogna per non essere stata perfetta in tutto questo, penso davvero di essere stata in grado di avere una comunicazione più aperta non solo su ciò di cui avevo bisogno, ma anche su ciò che pensavo avrebbe giovato alla nostra famiglia nel suo complesso”.

Anche oggi, “prima di accettare un lavoro, ci sediamo [come famiglia] e facciamo una riunione: ‘Ecco come sarà. Ecco come si viaggia. Come ci sentiamo a riguardo?’

A settembre Aviana Olea Le Gall ha accompagnato la mamma sul red carpet al Toronto International Film Festival, un momento molto emozionante anche per l’attrice: “È stato davvero fantastico condividere tutto questo con lei – ha spiegato Adams – Divento molto nervosa quando devo parlare in pubblico, e lei non è mai stata con me [in quei momenti]. Era tipo, ‘Mamma, fai sempre così. Ce la puoi fare!’ Mi sosteneva, era così dolce”.