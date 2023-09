Cosa sono le perle d'acqua, ritirate da Target in seguito alla morte di un neonato

Stati Uniti, l’associazione per la sicurezza dei prodotti fa ritirare 52.000 perle d’acqua in seguito alla morte di un bambino di 10 mesi.

52mila perle d’acqua della Buffalo Games, casa di produzione di giochi americana, sono state ritirate dal mercato , compresi i negozi di Target, in quanto pericolose per i bambini. A dare l’allarme la Consumer Product Safety Commission, ovvero l’associazione per la sicurezza dei prodotti, che ha preso questa decisione in seguito alla morte di un bambino di 10 mesi: il neonato sarebbe infatti venuto a mancare dopo aver ingerito una di queste perle.

Ma questo non sarebbe l’unico caso: pochi mesi prima, un altro bebè, di 9 mesi, si è sentito male dopo aver ingoiato il giocattolo, rendendosi necessaria una operazione chirurgica.

“Le perle d’acqua sono messe in commercio come prodotto sensoriale per i bambini, ma possono essere fatali per i neonati e i bimbi molto piccoli. Generalmente comprate per i fratelli più grandi, possono sfuggire al riordino ed essere ingoiate giorni o anche settimane più tardi. I bambini che sopravvivono all’ingestione delle perle d’acqua hanno sofferto ospedalizzazione e chirurgia e vivono con conseguenze a lungo termine”, ha spiegato Alexander Hoehn-Saric, il presidente della commissione, come riportato sul loro sito ufficiale.

Ma cosa sono le perle d’acqua? Sono delle perline di dimensioni piccolissime, che vengono poi immerse nell’acqua per aumentare fino a circa 100 volte il loro volume. Il giocattolo quindi può espandersi e, se ingoiato, può causare una serie di problemi tra i quali ostruzione intestinale, vomito e disidratazione, che possono arrivare fino alla morte. Per ora, le uniche perle d’acqua attenzionate sarebbero uno specifico lotto del “Chunkle & Roar Kit”, ma la commissione avverte di fare attenzione sulle perle in generale.

“La commissione monitorerà questo tipo di prodotti e soppeserà tutte le opzioni possibili che possono essere intraprese per proteggere i consumatori”, ha concluso il commissario dell’associazione, Peter A. Feldman.