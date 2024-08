Paola Caruso ha recentemente condiviso nelle sue storie Instagram, ora non più visibili, una foto con il figlio di 5 anni Michele, e la madre biologica Imma Meleca, con una caption che recita “Tre generazioni”.

La showgirl calabrese ha affrontato varie difficoltà nella sua vita, a partire proprio dalla famiglia di origine: Caruso ha infatti scoperto a 13 anni di essere stata adottata, da Wanda e Michele Caruso (quest’ultimo scomparso nel 2015). La conoscenza con la madre naturale, Imma Meleca, era avvenuta in diretta tv, nella trasmissione di Barbara D’Urso Domenica Live, e in quell’occasione la donna aveva anche raccontata di essere stata ingannata dopo il parto, quando le sarebbe stato fatto credere che la figlia appena nata era morta.

Nonostante il momento commovente i rapporti tra le due donne avevano poi subito un brusco rallentamento; “Io ho provato a conoscerla e a costruire un rapporto con lei, perché era un tassello che mi mancava nel puzzle di me stessa, ma non è facile dopo 35 anni – aveva raccontato l’ex bonas di Avanti un altro – Spesso le ho chiesto aiuto o di venire, venire al compleanno di Michele, eccetera. Lei però mi rispondeva sempre che aveva la sua famiglia giù, le sue cose giù. Allora, quello che io dico: se tu sai già che hai una famiglia e che non hai modo di occuparti di un’altra famiglia… Non mi venire a cercare. Lasciami nel mio dubbio. Perché cercarmi per poi non avere tempo? Io comunque non chiudo a nessuno la porta in faccia. Mio figlio è piccolo, crescerà e saprà tutto questo… Io ti do tutto, sono una persona generosa, però se mi fai del male, mi chiudo. Ti do la possibilità di recuperare perché sono una persona buona, però te la devi guadagnare”.

Caruso ha anche sempre sottolineato come “La mia mamma è la donna che mi ha cresciuto, lei mi ha insegnato i principi e i valori della vita: noi siamo quello che ci hanno insegnato i nostri genitori. Imma è una persona presente nella mia vita ma non posso considerarla la mia mamma”.

Dopo quel momento di freddezza, però, a quanto pare i rapporti tra la 39enne e la madre biologica sono tornati buoni, tanto che la showgirl, con suo figlio, l’ha raggiunta in Calabria.

Anche il figlio Michele, nato dall’amore con Francesco Caserta, terminato però quando Caruso era incinta, ha avuto dei gravi problemi: lo scorso anno, durante una vacanza in Egitto, il bambino ha subito una lesione del nervo sciatico in seguito a una puntura effettuata per far scendere la febbre che lo aveva colpito appena arrivati a Sharm el-Sheikh. “Gli ho dato dei medicinali, ma la febbre non passava – ha detto all’epoca Caruso a Verissimo – allora ho chiamato un medico. Il dottore ci ha consigliato di fargli una puntura per far passare la febbre. All’inizio ero titubante, ma poi mi sono fidata. Dopo una mezz’oretta dalla puntura, volevo misurargli la febbre, allora ho chiamato Michele, e lui, alzandosi dal letto, è caduto. Aveva proprio la gambina che penzolava”. Il bambino, dopo varie visite e operazioni, dovrà camminare con un tutore fino alla crescita, e subire altri interventi per tentare di far crescere dritte le ossa.

Nonostante i problemi, comunque, Paola Caruso sembra finalmente aver trovato la sua felicità, accanto alla donna che l’ha partorita e al suo bambino.