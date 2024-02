Katherine Heigl torna a parlare di maternità. In un’ospitata a The View insieme alla figlia adottiva Naleigh, la star di Grey’s Anatomy ha raccontato la sua esperienza di madre lavoratrice: dopo aver rivisto una clip nella quale la bimba piccola scappava dal pubblico per andare in braccio alla mamma, l’attrice ha spiegato come quel momento sia stato molto significativo per lei.

“Naleigh è venuta da noi che aveva nove mesi, tre giorni dopo ho preso un aereo e sono andata a lavorare ad Atlanta”, ha detto Heigl, ricordando il momento dell’arrivo della figlia, oggi 14 anni. “Non ho mai visto la bambina. Ero al lavoro con tre gemelline che interpretavano la mia figlioccia e ho trascorso più tempo con loro che con la mia nuova figlia, e lei ha stretto un legame con mio marito. Quindi, ho temuto di aver perso l’opportunità di creare un vero legame con lei e che lei non mi amasse”.

Una testimonianza importante, con la quale l’attrice si è espressa sulle difficoltà che ha incontrato da madre lavoratrice e adottiva e delle quali, purtroppo, si parla di rado.

“All’epoca, quando sono diventata mamma, ho pensato: ‘Ho capito. Capito. Posso farcela’”, ha poi continuato, spiegando quanto i genitori siano influenzati dalla società nel credere di poter gestire sempre tutto. “Sai, ci hanno detto che possiamo avere tutto. Possiamo avere una carriera e avere una famiglia e tutto andrà alla grande. Andrà tutto bene”, ha aggiunto, spiegando come, in special modo negli Stati Uniti, molte madri si ritrovino a crescere i propri figli senza una rete di supporto.

Oltre a Naleigh, Katherine Heigl è anche mamma di Adelaide, di 10 anni, e del piccolo Joshua, di 6, avuti dal marito Josh Kelley.