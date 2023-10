Morgen Marie, una mamma californiana molto attiva su TikTok, ha mostrato in un video il suo trucco per alleviare il peso del pancione di otto mesi. La donna aveva lamentato dolori dovuti alla gravidanza, sostenendo di sentire bruciore alla gabbia toracica, quando un follower è giunto in suo soccorso: l’utente le ha infatti suggerito di utilizzare il metodo del taping, ovvero l’applicazione di un tipo di cerotto non medicato che si utilizza per gli infortuni leggeri, e che ha funzione contenitiva per il muscolo.

“Queste sono le mie costole – ha detto in video, mostrando le ossa sporgenti – perché il mio pancione spinge verso il basso. Le costole mi bruciano sempre”. Ma, dopo aver provato ad applicare il nastro, il risultato è stato sorprendente: le costole non erano più visibili: “È assurdo – ha commentato nel video – c’è una differenza abissale (…) Grazie a tutti quelli che mi hanno raccomandato questa cosa, mi sento molto meglio”.

Ma è davvero così? Sembrerebbe di sì. Il taping infatti ultimamente è sempre più utilizzato in ambito non sportivo: ne fanno uso tutte quelle persone che vogliono risolvere comuni problemi di postura o lesioni domestiche leggere.

Sembrerebbe quindi che, dall’apposizione delle strisce su addome e sulla zona lombare, si possa trarre concretamente beneficio e sollievo da quei dolori tipici della gravidanza. Questo perché il taping contribuisce a una distribuzione migliore del peso, diminuendo così il senso di affaticamento. Inoltre, non ha controindicazioni ed è poco invasivo, permettendo alle future mamme di utilizzarlo anche la notte.