✨ L’Oroscopo dei Piccoli dall'11 al 17 luglio 2025 ✨ Personalizzato per età da 0 a 10 anni

Abbiamo avuto da poco la Luna piena in Capricorno, un momento che chiede concretezza e riflessione sui ritmi di crescita – anche nei più piccoli. A metà settimana, Saturno inizia il suo moto retrogrado in Pesci: rallenta i tempi, chiede introspezione, invita a sentirsi e non solo a fare. Poi anche Mercurio diventa retrogrado, stavolta in Leone: comunicare diventa più difficile, i bambini potrebbero esprimersi in modo confuso o con silenzi più lunghi. Intanto, Venere danza tra le Pleiadi e le Iadi, portando bellezza e ispirazione in cielo.

È una settimana che mescola concretezza e magia, lentezza e creatività: perfetta per ascoltare ciò che spesso non viene detto a parole.

Consiglio per tutte e tutti i bambini (e per te che li accompagni)

Cara mamma, caro papà: privilegia la qualità dei momenti, non la quantità. Anche un gioco silenzioso condiviso, un disegno lento o una lettura intima possono diventare un dono prezioso. Lascia che i piccoli restino in sospeso, senza fretta di capire o spiegare. In questi spazi vuoti nasce la crescita più autentica.

Oroscopo dei piccoli dall’11 al 17 luglio 2025

♈ Ariete

0–3 anni: dopo l’intensità del plenilunio, cercano calma: spazio a giochi sensoriali e silenzi condivisi.

4–6 anni: curiosi ma disordinati: aiutateli a dare forma alle parole, senza pressioni.

7–10 anni: Mercurio retrogrado li rende più lenti a esprimersi: una storia condivisa aiuta a sentire prima di parlare.

♉ Toro

0–3 anni: la coerenza li rassicura: mantiene purezza nelle routine.

4–6 anni: emotivamente profondi: disegnare un ricordo li aiuta a gestire sensazioni.

7–10 anni: il retrogrado di Saturno porta lentezza: insieme potete organizzare piccoli progetti, un passo alla volta.

♊ Gemelli

0–3 anni: energia alta ma bisogno di silenzi: riconosceteli.

4–6 anni: voglia di dialogo, ma confusione: giocate con marionette per dare forma alle emozioni.

7–10 anni: Mercurio retrogrado li disorienta: scrivere un piccolo diario serale sosterrà il loro pensiero.

♋ Cancro

0–3 anni: hanno bisogno di carezze silenziose più che di parole.

4–6 anni: riflettono lentamente: i libri illustrati li nutrono.

7–10 anni: desiderio di esprimere parte emotiva: chiedere “cosa senti quando…?” li aiuta.

♌ Leone

0–3 anni: si sentono meno al centro: regalate loro momenti di attenzione speciale.

4–6 anni: imparano a raccontarsi: attività con microfono giocattolo li sostiene.

7–10 anni: Mercurio retrogrado crea esitazioni nel parlare: stimolateli con storie a staffetta.

♍ Vergine

0–3 anni: organizzati, ma crollano sotto la fatica: routine leggere e pause frequenti.

4–6 anni: amano costruire, ma hanno bisogno di calma: puzzle emotivi li tranquilla.

7–10 anni: Saturno retrogrado li incentiva a riflettere: chiedi loro cosa li fa sentire utili.

♎ Bilancia

0–3 anni: sensibili all’ambiente: luci soffuse, suoni delicati funzionano.

4–6 anni: vogliono armonia: giochi cooperativi sono il top.

7–10 anni: Mercurio retrogrado li porta a meditare sulle parole: proponi “la parola gentile del giorno”.

♏ Scorpione

0–3 anni: emotivi e silenziosi: rispettate i loro tempi.

4–6 anni: profondi: storie notturne sull’universo li incuriosiscono senza agitare.

7–10 anni: intense riflessioni: regalate un diario o un quaderno di emozioni.

♐ Sagittario

0–3 anni: amano esplorare ma vanno rallentati: passeggiate lente li calmano.

4–6 anni: sognano avventure: racconti serali li nutrono.

7–10 anni: Mercurio retrogrado li confonde nell’autostima: create un “quaderno delle piccole vittorie”.

♑ Capricorno

0–3 anni: silenziosi ma attenti: giochi di montaggio passo-passo li tranquillizza.

4–6 anni: seri ma fragili: collage emotivi (bordo e nome) li aiutano a esprimere sicurezza.

7–10 anni: il plenilunio favorisce la riflessione: chiedi loro cosa sognano e perché.

♒ Acquario

0–3 anni: iper-creativi: rispetta i loro silenzi e idee improvvise.

4–6 anni: fuori dagli schemi: chiedi loro di disegnare “il cielo dei loro sogni”.

7–10 anni: dialoghi profondi: stimola cerchi di parola dove ciascuno può parlare senza fretta.

♓ Pesci

0–3 anni: necessitano silenzi di protezione: presenza più che parola.

4–6 anni: menti sognanti: usate fiabe con finale aperto per farli riflettere.

7–10 anni: emotivi intensi: offri musica, danza, disegno come valvole d’uscita.