La supermodella, in attesa del primo figlio, in uno spiritoso TikTok mostra la realtà comune a molte mamme in attesa, le difficoltà anche su una cosa semplice come prepararsi per un'uscita.

Olivia Culpo sarà anche una supermodella sposata con una star della NFL, Christian McCaffrey, ma anche per lei prepararsi durante il terzo trimestre di gravidanza non è così semplice.

In un TikTok ormai virale con oltre 1,1 milioni di visualizzazioni, Culpo offre ai followers uno sguardo dolorosamente reale – ed esilarantemente glamour – sul vestirsi con il pancione.

“Va bene ragazzi, ultimo appuntamento da donna incinta – esordisce la 33enne – Forse, chissà, vedremo. Vengono quando vogliono venire”.

E ciò che segue è, in pratica, la versione maternità di un allenamento CrossFit: stirare strategicamente il vestito, respirare profondamente per infilarsi le scarpe e un incoraggiante discorso davanti allo specchio quando riesce finalmente a mettersi i tacchi.

“Tutto è così difficile”, scherza mentre infila le décolleté con uno sforzo degno delle Olimpiadi. “Wow, non riesco a credere di avercela fatta. L’ho fatto. Wow, mi sono messa la scarpa!”

Mentre finisce il look, abito color rame, décolleté marroni, orecchini dorati e occhiali da sole oversize stile aviatore, cerca di riprendere fiato. E sa perfettamente quanto sia una scena familiare per molte, tanto che i commenti al video sono tutti sullo stile “Non riesco a respirare… Più o meno è la frase più vera della gravidanza. Ti capisco, sorella”, o “Ho trattenuto il fiato quando ti sei messa quella scarpa”.

Dai commenti virali di TikTok alle chat di gruppo, questo video ha toccato un nervo scoperto per tutte le mamme che hanno combattuto contro la gravità, la dignità e i cinturini delle scarpe nell’ultima fase della gravidanza.

E sebbene Culpo sembri aver padroneggiato il look da modella fuori servizio, non ha avuto paura di condividere anche i momenti più vulnerabili di questo percorso. A marzo, ha raccontato di aver sofferto di un ematoma sottocoriale, una condizione che l’ha costretta a un rigoroso riposo a letto per settimane. “Stavo sanguinando ovunque”, ha detto in un precedente TikTok, rivelando con sincerità che forse sono state le supposte di progesterone a permetterle di portare avanti la gravidanza.

News Olivia Culpo sulle complicazioni della gravidanza che l'hanno costretta a letto per un mese La Miss Universo 2012 ha raccontato in un video pubblicato sui social i difficili momenti trascorsi nelle prime settimane di gravidanza, a causa di...

C’è qualcosa di sorprendentemente rassicurante nel vedere una celebrità come Olivia Culpo condividere non solo i momenti perfetti, ma anche i “dietro le quinte” pieni di fiatone. Ci ricorda che anche le mamme “sempre in ordine” stanno semplicemente cercando di infilarsi gli orecchini mentre cercano di respirare.