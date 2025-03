La ex Miss Universo Olivia Culpo ha raccontato apertamente il difficile inizio della sua gravidanza, pochi giorni dopo aver rivelato che lei e il marito, Christian McCaffrey, aspettano il loro primo figlio; la trentaduenne ha condiviso un video sincero su TikTok in cui ha descritto le spaventose complicazioni di salute che ha avuto all’inizio.

Nel video, girato il 12 dicembre 2024, quando era incinta di nove settimane, Culpo ha spiegato ai followers la sua routine di skincare e makeup, aggiungendo “Sono a riposo a letto dalla seconda settimana e prima ancora ho avuto la polmonite, quindi sono stato malata per due settimane. Tutto sommato, sono stata veramente a riposo a letto per circa quattro settimane”.

Le cose, ha spiegato la modella, sono però addirittura peggiorate quando si è ripresa dalla polmonite, per via della diagnosi di un ematoma subcorionico, che è essenzialmente un coagulo di sangue nell’utero.

“Sanguinavo dappertutto”, ha detto.

Un ematoma subcoriale si verifica quando il sangue si raccoglie tra la membrana del corion (che collega il sacco amniotico del bambino alla parete uterina) e l’utero. Anche se la maggior parte delle volte il problema si risolve da sola, i sintomi possono essere terribili, come il sanguinamento vaginale, che Culpo ha sperimentato in prima persona.

“Ho passato due settimane in cui non riuscivo a muovermi e poi all’improvviso mi sono ritrovata a vomitare. Era davvero tanto. Era pesante”, ha detto. Dopo tutto quello che ha passato, sentire il battito del cuore del suo bambino durante la visita medica è stato un enorme sollievo.

“È stato davvero emozionante vedere che c’era ancora un battito cardiaco – ha raccontato – Ma lui ha detto, ‘Non puoi andare da nessuna parte. Non puoi viaggiare. Devi stare veramente a letto'”.

Fortunatamente, Culpo ha raccontato che la sua gravidanza sta migliorando e si sente incredibilmente grata.

“Quindi, chiunque abbia un ematoma subcoriale o SCH come lo chiamano, spero che questo video vi aiuti se avete un sanguinamento intenso nel primo trimestre . Non si tratta sempre dell’ipotesi peggiori – ha detto tra le lacrime – Voglio solo che tutte voi sappiate, chiunque stia attraversando una fase della gravidanza sentendosi sola, ricevendo notizie che non vorrebbe ricevere, sentendosi come se non sapesse perché le sta succedendo, sto pregando per voi. Per tutte le persone nel loro percorso di maternità “.