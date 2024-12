Se state cercando un nome internazionale per il vostro bebè in arrivo, questi sono i 40 nomi maschili e femminili più diffusi nel Regno Unito nel 2023.

Scegliere un nome per un bambino è arrivo può rivelarsi un’esperienza più complessa del previsto; non tutte le coppie, infatti, hanno le idee chiare fin da subito e, soprattutto, i gusti possono essere così diversi che spesso attribuire il nome al bebè può anche diventare oggetto di discussione.

C’è chi sceglie di seguire la tradizione, e quindi di dare al nascituro il nome di un nonno o di una nonna, chi preferisce evitare di fare ciò ma desidera comunque rimanere sul classico e sui nomi italiani, chi invece cerca qualcosa di originale e diverso andando quindi a pescare nei nomi stranieri.

Di certo c’è che esiste anche una lista di nomi vietati, che non possono essere dati ai bambini.

Neonato (0-1 anno) Nomi per bambini, le regole da seguire e i nomi vietati (e illegali!) in Italia Posso chiamare mio figlio come me? Quali sono i nomi per bambini vietati in Italia? Facciamo il punto delle regole principali da tenere in consider...

Se quello a cui sta pensando è un nome esotico, potreste lasciarvi ispirare dai nomi più diffusi nel Regno Unito: l‘Office of National Statistics ha infatti da poco condiviso il suo ultimo aggiornamento, rivelando i nomi più popolari per i bambini nati in Inghilterra e Galles nel 2023.

Naturalmente, anche se le tendenze per i nomi dei bambini vanno e vengono nel corso degli anni, molte sembrano durare a lungo, quindi probabilmente non sorprenderà sapere che Olivia è ancora in cima alla lista, e lo è da un bel po’ di tempo (otto anni, per l’esattezza!).

Anche Noah è stato uno dei favoriti per tre anni, ma è stato relegato al secondo posto, mentre Muhammad si è aggiudicato il primo posto.

Molti genitori sembrano essere ispirati anche dai personaggi di film e serie tv, motivo per cui in lista si ritrovano Barbie, Daisy, salita di quattro posizioni, dal 21° al 17° posto, mentre il nome Elton ha avuto un’impennata nel 2023, forse per via della notizia di Elton John come headliner al prossimo festival di Glastonbury.

Se volete avere una panoramica dei nomi, questi sono i primi venti nomi maschili più diffusi in UK.

Muhammad Noah Oliver George Leo Arthur Luca Theodore Oscar Henry Theo Freddie Archie Arlo Jude Alfie Charlie Jack Thomas Finley

Questi, invece, sono i venti nomi femminili più usati per le bambine nel 2023.