Ogni genitore, nel momento in cui dà il nome al proprio figlio appena nato, è ovviamente convinto che quello sia il migliore, ma secondo la scienza c’è un nome che è oggettivamente “il più bello del mondo“.

Lo sostiene il professore di linguistica cognitiva Brodo Winter dell’Università di Birmingham, che ha analizzato le preferenze dei genitori di tutto il mondo, trovando quelli che sarebbero i nomi scientificamente migliori di sempre.

Per farlo ha usato la capacità attrattiva di oltre 100 dei nomi preferiti al mondo e la reazione dei partecipanti alla ricerca all’ascolto del loro suono, giungendo alla soluzione che, per fattori linguistici e fonetici, il nome più bello di sempre sia quello di origine greca Sophia.

In effetti, anche nel nostro Paese il nome – nella sua versione italiana – è in cima alle classifiche Istat da diversi anni, e secondo Winter non è difficile spiegare il segreto del suo successo: “Il nome ha una struttura melodiosa e fluida, il suono dolce della s e della f o ph si abbinano al delicatissimo finale ia, conferendo al nome un’importante qualità musicale, a prescindere dalla lingua in cui viene pronunciato” ha spiegato il professore, aggiungendo che, grazie a tutte le combinazioni di suoni di cui è composto, il nome sia in grado di toccare le corde più sensibili dell’orecchio umano, risultando gradevolissimo all’ascolto.

Ma anche il significato, secondo Winter, giocherebbe il suo ruolo: saggezza, conoscenza, assenza di giudizio, questi i significati del nome.

Winter, tuttavia, non si è fermato qui, stilando una vera e propria classifica dei nomi più belli per suono, significato e tradizione. Dopo Sophia, per quanto riguarda i nomi femminili, ci sono quindi Zoe e Rosie, mentre il nome maschile più bello sembra essere Zayn, seguito da Jesse e Carlos.

