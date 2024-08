A quanto pare le feste di compleanno “senza regali“ stanno diventando sempre più popolari; secondo un recente sondaggio condotto su oltre 400 mamme dal sito What To Expect, che si occupa di maternità e gravidanza, il 13% dei genitori chiede che gli ospiti vengano senza regali alla festa del proprio figlio, con metà delle mamme intervistate che hanno rivelato di non volere regali o di preoccuparsi che i loro figli ne ricevano.

Delle 404 mamme intervistate, molte hanno risposto di preferire contenere il disordine al minimo, e non avere regali da scartare assicura che non ci saranno giocattoli e cose in eccesso che potrebbero finire fra i rifiuti; molte mamme vogliono invece tenere conto delle esigenze di budget delle altre famiglie, senza forzarli a spendere per i loro figli.

Tuttavia, anche se un invito a una festa specifica “niente regali”, 3 mamme su 10 ammettono che porteranno comunque un regalo, con il 33% delle mamme della generazione Y che lo fa e il 23% delle mamme della generazione Z che seguono l’esempio. Una partecipante al sondaggio ha detto che “semplicemente non si sente a suo agio a presentarsi a mani vuote” a una festa.

Cosa fare, quindi, quando si è invitate a una festa senza regali? “La cosa migliore è seguire le istruzioni dei genitori – afferma Leah Rocketto, direttrice associata dello shopping di What to Expect – È comprensibile che alcune persone non riescano a trattenersi e porteranno un regalo indipendentemente da ciò che è scritto sull’invito. Ma non lasciate che le decisioni degli altri di andare contro la richiesta vi influenzino. Se non volete davvero presentarvi a mani vuote, un piccolo regalo o un biglietto fatto a mano da vostro figlio sono appropriati”.

Molte mamme scendono a compromessi portando libri, con una partecipante che ha osservato che “non si possono mai avere abbastanza libri”. Le mamme della generazione dei Millennial hanno significativamente più probabilità di farlo, con il 33% che porta ancora un regalo, rispetto al 23% delle mamme della generazione Z, secondo la ricerca.