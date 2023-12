È stata scoperta la causa della nausea in gravidanza. Ad essere responsabile di questo malessere, che si presenta prevalentemente durante le prime settimane di gestazione, sarebbe un ormone prodotto per la maggior parte dal feto. Il GDF15, questa la sua denominazione, aumenta infatti proprio nelle prime fasi della gravidanza, il che può causare nausea e vomito e, in alcune, anche iperemesi gravidica, ovvero la presenza continua e intensa di questi due sintomi.

A dimostrarlo è un recente studio dell’Università della Pennsylvania in collaborazione con alcuni studiosi britannici e srilankesi, pubblicato da Nature, che ha studiato gli effetti dell’ormone sull’organismo: secondo la ricerca, le donne che hanno livelli più bassi di GDF15 prima della gravidanza sperimentano i sintomi più gravi. “Ora sappiamo che le donne si sentono male durante la gravidanza quando sono esposte a livelli più elevati dell’ormone GDF15 rispetto a quanto sono abituate”, ha detto la ricercatrice Marlena Fejzo, una delle autrici, come riportato da EurekAlert!.

Lo studio, infatti, ha scoperto che i livelli di GDF15 erano più alti nelle 60 donne che avevano causato nausea e vomito rispetto alle 60 donne che avevano avuto nessuno o pochi disturbi. I ricercatori, inoltre, hanno anche rilevato che livelli più alti di questo ormone nelle persone non incinte avrebbero potuto ridurre il rischio di sviluppare iperemesi gravidica. Tra i soggetti con anemia mediterranea, per esempio, malattia che comporta livelli elevati di GDF15, solo il 5% ha dichiarato di aver provato nausea in gravidanza.

“Per la prima volta, l’iperemesi gravidica potrebbe essere affrontata alla radice, anziché limitarsi ad alleviarne i sintomi”, spiega quindi Tito Borner, fisiologo dell’ateneo della Pennsylvania, a Nature News. “Ora abbiamo una visione chiara di ciò che può causare questo problema e un percorso sia per il trattamento che per la prevenzione”, ha aggiunto il ricercatore di Cambridge Stephen O’Rahilly, co-autore dello studio, come riportato da EurekAlert!. Questo potrebbe portare a somministrare il GDF15 prima della gravidanza ai soggetti ad alto rischio di iperemesi, per proteggerli dalle nausee forti. Per questo serviranno, però, altri studi.