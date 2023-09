Rachel Griffin-Accurso, meglio conosciuta sui social come Ms. Rachel, ha spiegato ai genitori l’importanza di “parlare ‘parentese’ con i propri figli”. La content creator, famosa su YouTube per avere creato la serie Songs for Littles, focalizzata sull’apprendimento del linguaggio da parte dei più piccoli, ha spiegato come, utilizzando un certo tipo di eloquio, i bambini imparino più efficacemente a parlare.

Nel suo video su Instagram, Ms. Rachel ha per prima cosa fatto una distinzione tra il parentese e il ‘baby talk’: mentre quest’ultimo indica il modo di parlare che spesso viene utilizzato con i bambini, caratterizzato da un mix di parole senza senso e versetti, il parentese si focalizzerebbe invece sulla semplicità, ovvero scarsità lessicale, frasi brevi e pronunciate lentamente, espressioni facciali enfatizzate e tono di voce alto, in modo da far recepire il messaggio senza che esso perda di senso.

“Non è baby talk”, dice Ms. Rachel. “È dimostrato che il parentese migliori lo sviluppo del linguaggio dei bambini. Cattura la loro attenzione!”. Lo studio a cui fa riferimento la youtuber è una ricerca del 2018 dell’Università di Washington, che ha dimostrato che i figli di genitori che utilizzavano questo tipo di linguaggio parlavano di più e avevano un vocabolario più ampio rispetto agli altri.

Una cosa affascinante è che succeda in tutto il mondo. In un recente studio basato su 18 lingue in 6 continenti, tutte si comportavano così. Noi sappiamo istintivamente come parlare ai bambini!

In un altro studio, pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, è emerso che i figli di genitori che hanno parlato parentese “Producono parole esistenti, come palla o latte, con una frequenza doppia” rispetto al gruppo soggetto all’esperimento che però non ha parlato parentese con i propri figli.

“Ricordatevi di parlare ai vostri figli”, conclude quindi la youtuber. “Li aiuterà per tutta la loro vita! Vi voglio bene! E ricordate anche, l’obiettivo non è la perfezione, ma l’amore”.