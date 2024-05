Morgan Strickell ha spiegato in un video su TikTok per quale motivo non intende informare la famiglia del marito sul come sta procedendo la sua gravidanza.

I rapporti con i suoceri, si sa, spesso non sono facili o privi di contrasto, ma le ragioni per cui questa mamma ha scelto di non dare informazioni su suo figlio alla famiglia di suo marito non dipendono da cattivi rapporti, ma solo da quella che lei definisce una sorta di “spartizione dei compiti”.

“Qualche settimana fa ero al telefono con mia suocera che mi diceva di esserci rimasta male perché aveva saputo che sono incinta da sua sorella, che aveva visto un post sui nostri social – ha spiegato Morgan Strickell in un video diventato virale su TikTok – La cosa mi ha sorpresa, perché pensavo che mio marito lo avesse detto e al suo compagno”.

Strickell ha aggiunto che, a quel punto, consapevole di dover fare a breve un’ecografia, ha detto al marito di non dimenticare di comunicarlo alla madre, così da non farla rimanere nuovamente male, e che lui avrebbe risposto “Perché non lo dici tu a mia mamma?”.

E io ho detto: ‘No, signore, non è mia responsabilità’. Comunico con il mio ramo familiare. Tu comunichi con il tuo ramo familiare.

“Quindi mi rifiuto di essere la principale comunicatrice con il lato familiare di mio marito”, ha spiegato.

Morgan Strickell spiega la sua scelta in base ad alcune ragioni molto semplici: in primo luogo, ritiene di non essere la “custode della famiglia. Se vuole mantenere un rapporto con le persone nella sua vita e far loro conoscere informazioni sulla nostra vita, dipende da lui al 100%”; secondariamente, “penso che questo tenda a ricadere sulle spalle delle donne perché si presume che abbiano una propensione alla socialità più ampia o che abbiano più tempo. Nessuna di queste cose è vera nella nostra relazione. Mio marito ha un bacino di conoscenze molto più ampio di me e tende anche ad avere più tempo libero, perché mi piace intraprendere progetti al di fuori del lavoro”.